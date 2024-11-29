Изысканный и сытный салат с ананасом: гости не оставят ни одной ложки

Рецепт салата очень прост

Если вы ищете рецепт питательного блюда с необычным вкусом, то вам может прийтись по вкусу салат с ананасом. Этот рецепт завоевал популярность благодаря своему уникальному сочетанию ингредиентов, создающих гармоничный баланс вкусов. Сладковато-кисловатый ананас придает блюду свежесть и оригинальность, а его сочетание с курицей, сыром и грибами становится настоящим кулинарным открытием. Это блюдо, которое не оставит равнодушными ни любителей классических салатов, ни ищущих новые гастрономические идеи.

Блогерша nisenitnitsia_ поделилась своим способом приготовления этой вкусности.

Ингредиенты:

шампиньоны 500 г;

куриное филе 2 шт.;

сыр 200 г;

ананас консервированный 1 банка;

соль, перец;

майонез.

Способ приготовления:

Грибы нарезаем и отправляем жариться на сковороде. Сыр натираем на крупной терке. Куриное филе отвариваем до готовности и нарезаем кубиками. Добавляем к курице с сыром жареные грибы, консервированный ананас кусочками и заправляем майонезом. Солим, перчим по своему вкусу и можно пробовать.

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