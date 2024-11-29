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Изысканный и сытный салат с ананасом: гости не оставят ни одной ложки

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Можно готовить на праздничный стол
Можно готовить на праздничный стол. Фото Коллаж "Телеграфа"

Рецепт салата очень прост

Если вы ищете рецепт питательного блюда с необычным вкусом, то вам может прийтись по вкусу салат с ананасом. Этот рецепт завоевал популярность благодаря своему уникальному сочетанию ингредиентов, создающих гармоничный баланс вкусов. Сладковато-кисловатый ананас придает блюду свежесть и оригинальность, а его сочетание с курицей, сыром и грибами становится настоящим кулинарным открытием. Это блюдо, которое не оставит равнодушными ни любителей классических салатов, ни ищущих новые гастрономические идеи.

Блогерша nisenitnitsia_ поделилась своим способом приготовления этой вкусности.

Ингредиенты:

  • шампиньоны 500 г;
  • куриное филе 2 шт.;
  • сыр 200 г;
  • ананас консервированный 1 банка;
  • соль, перец;
  • майонез.

Способ приготовления:

  1. Грибы нарезаем и отправляем жариться на сковороде.
  2. Сыр натираем на крупной терке.
  3. Куриное филе отвариваем до готовности и нарезаем кубиками.
  4. Добавляем к курице с сыром жареные грибы, консервированный ананас кусочками и заправляем майонезом.
  5. Солим, перчим по своему вкусу и можно пробовать.

Раньше мы рассказывали, что приготовить вместо "Оливье". Салат из языка и зеленого горшка получается очень вкусный и не уступает популярному блюду.

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#Рецепты #Салат #Ананас #Готовим дома