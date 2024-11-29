Изысканный и сытный салат с ананасом: гости не оставят ни одной ложки
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Рецепт салата очень прост
Если вы ищете рецепт питательного блюда с необычным вкусом, то вам может прийтись по вкусу салат с ананасом. Этот рецепт завоевал популярность благодаря своему уникальному сочетанию ингредиентов, создающих гармоничный баланс вкусов. Сладковато-кисловатый ананас придает блюду свежесть и оригинальность, а его сочетание с курицей, сыром и грибами становится настоящим кулинарным открытием. Это блюдо, которое не оставит равнодушными ни любителей классических салатов, ни ищущих новые гастрономические идеи.
Блогерша nisenitnitsia_ поделилась своим способом приготовления этой вкусности.
Ингредиенты:
- шампиньоны 500 г;
- куриное филе 2 шт.;
- сыр 200 г;
- ананас консервированный 1 банка;
- соль, перец;
- майонез.
Способ приготовления:
- Грибы нарезаем и отправляем жариться на сковороде.
- Сыр натираем на крупной терке.
- Куриное филе отвариваем до готовности и нарезаем кубиками.
- Добавляем к курице с сыром жареные грибы, консервированный ананас кусочками и заправляем майонезом.
- Солим, перчим по своему вкусу и можно пробовать.
Раньше мы рассказывали, что приготовить вместо "Оливье". Салат из языка и зеленого горшка получается очень вкусный и не уступает популярному блюду.