Ця страва точно вразить гостей: казково смачний лосось у вершковому соусі (відео)
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Цей рецепт — ідеальне поєднання простоти та досконалого смаку
Багато господарів завжди прагнуть здивувати гостей чимось особливим, тому ретельно обирають страви для святкового столу. Запечене м’ясо з сухофруктами стане ідеальним вибором для тих, хто любить поєднання ніжності та солодких ноток. А для поціновувачів риби чудовим варіантом буде лосось у вершковому соусі зі шпинатом і помідорами чері.
Цим рецептом поділилась на своїй сторінці в Instagram фудблогерка Катерина Мовчан. Лосось у вершковому соусі зі шпинатом і помідорами чері підходить для особливих випадків, романтичної вечері чи просто для того, щоб потішити себе та близьких чимось вишуканим. Цей рецепт поєднує ніжність риби, свіжість овочів і насиченість вершкового соусу, який об’єднує всі інгредієнти в єдину смакову симфонію.
Приготування цієї страви не потребує особливих кулінарних навичок. Усі етапи виконуються легко й швидко, що дозволяє готувати її навіть у будні дні. У результаті ви отримаєте страву, яка вразить гостей або стане чудовим акцентом сімейної вечері.
Інгредієнти:
- 600 г лосося;
- 2-3 ст. л. натертого сиру Грана Падано;
- 70 г свіжого або замороженого шпинату;
- 250 г помідорів чері;
- 2 зубці часнику;
- 200 мл вершків 20% жирності (кімнатної температури);
- олія для обсмажування;
- сіль та перець на смак.
Як готувати лосось у вершковому соусі
- Лосось гарно помити, дістати всі кісточки та розрізати на порційні шматки. Шкірку можна ззалишити. Солимо та перчимо рибу за смаком.
- Пательню з невеликою кількістю олії гарно розігріваємо. Викладаємо лосось та обсмажувати з кожної сторони по 3-4 хвилини.
- Поки рибка смажиться ріжемо дрібно часник, а помідори розрізаємо на четвертинки.
- Знімаємо лосось та викладаємо на тарілку. А в сковорідку відправляємо часник, прогріваємо його трішки та додаємо чері. Перемішуємо та смажимо 2-3 хвилини разом. Додаємо шпинат та ще 2 хвилини готуємо.
- Додаємо вершки та натираємо сир. Гарно перемішуємо, пробуємо соус і за бажанням додаємо солі.
- Повертаємо лосось в сковорідку до соусу, поливаємо ним рибу та готуємо ще 2-3 хвилини.
Ви можете подавати лосось у вершковому соусі з улюбленими гарнірами: картопляним пюре, пастою, рисом чи навіть овочами на пару.
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