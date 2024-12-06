Это блюдо поразит гостей: сказочно вкусный лосось в сливочном соусе (видео)
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Этот рецепт – идеальное сочетание простоты и совершенного вкуса
Многие хозяева всегда стараются удивить гостей чем-то особенным, поэтому тщательно выбирают блюда для праздничного стола. Запеченное мясо с сухофруктами станет идеальным выбором для любителей сочетания нежности и сладких ноток. А для любителей рыбы отличным вариантом будет лосось в сливочном соусе со шпинатом и помидорами черри.
Этим рецептом поделилась на своей странице в Instagram фудблогерка Екатерина Мовчан. Лосось в сливочном соусе со шпинатом и помидорами черри подходит для особых случаев, романтического ужина или просто для того, чтобы порадовать себя и близких чем-нибудь изысканным. Этот рецепт сочетает нежность рыбы, свежесть овощей и насыщенность сливочного соуса, объединяющего все ингредиенты в единую вкусовую симфонию.
Приготовление этого блюда не требует особых кулинарных навыков. Все этапы выполняются легко и быстро, что позволяет готовить его даже в будние дни. В результате вы получите блюдо, которое поразит гостей или станет отличным акцентом семейного ужина.
Ингредиенты:
- 600 г лосося;
- 2-3 ст. л. натертого сыра Грана Падано;
- 70 г свежего или замороженного шпината;
- 250 г помидоров черри;
- 2 зубца чеснока;
- 200 мл сливок 20% жирности (комнатной температуры);
- масло для обжарки;
- соль и перец по вкусу.
Как готовить лосось в сливочном соусе
- Лосось хорошо помыть, достать все косточки и разрезать на порционные куски. Кожицу можно оставить. Солим и перчим рыбу по вкусу.
- Сковороду с небольшим количеством масла хорошо разогреваем. Выкладываем лосось и обжариваем с каждой стороны по 3-4 минуты.
- Пока рыбка жарится, режем мелко чеснок, а помидоры разрезаем на четвертинки.
- Снимаем лосось и выкладываем на тарелку. А в сковородку отправляем чеснок, прогреваем немного и добавляем черри. Перемешиваем и жарим 2-3 минуты вместе. Добавляем шпинат и еще 2 минуты готовим.
- Добавляем сливки и натираем сыр. Хорошо перемешиваем, пробуем соус и по желанию добавляем соли.
- Возвращаем лосось в сковороду к соусу, поливаем им рыбу и готовим еще 2-3 минуты.
Вы можете подавать лосось в сливочном соусе с любимыми гарнирами: картофельным пюре, пастой, рисом или даже овощами на пару.
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