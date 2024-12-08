Приготуйте цей пиріг — і діти не проситимуть цукерок: смачний "Снікерс" (відео)

Апетитний солодкий пиріг з арахісом та згущеним молоком

Домашні десерти можуть бути смачними, красивими та апетитними. До прикладу, ми розповідали, як приготувати смачні рогалики з вишнями. Ви точно в цьому переконаєтесь, якщо приготуєте вдома пиріг "Снікерс".

Цей десерт готується просто і з зовсім простих продуктів, але він має смак того самого батончика "Снікерс". Як його спекти в домашніх умовах, розповіли у кулінарному блозі kylinariya439.

Інгредієнти:

Борошно — 300 г

Вершкове масло -180 г

Цукор — 80 г

Яйце — 1 шт

Білок для змащування

Розпушувач — 1/2 ч.л.

Арахіс — 70 г

Сіль — дрібка

Спосіб приготування:

Заздалегідь дістаємо вершкове масло — на момент приготування тіста воно повинно бути кімнатної температури. Перетираємо масло з цукром, сіллю та яйцем. В отриману масу просіюємо борошно, об’єднане з розпушувачем, і замішуємо м’яке тісто. Вимішуємо доти, доки воно не перестане липнути до рук. Перекладаємо його в пакет або харчову плівку і кладемо в холодильник. Перед тим, як діставати тісто, вмикаємо духовку на 180 градусів. Витримуємо тісто в холодильнику не більше ніж 30 хвилин. Потім дістаємо та ділимо так, щоб вийшло два шматки тіста — ¾ та ¼. З більшої частини формуємо основу для пирога з бортиками. Невеликий шматочок тіста залишаємо у морозилці. Основу пирога, викладену на форму, наколюємо виделкою та відправляємо до духовки до рум’яності, близько 15 хвилин. Поки вона випікається, робимо начинку — до вареного згущеного молока відправляємо солоний, смажений арахіс і перемішуємо. На випечену, ще теплу основу пирога викладаємо начинку. Поверх неї натираємо шматочок підмороженого тіста і відправляємо його в духовку, доки не підрум’яниться зверху натерте тісто.

Дайте пирогу трохи охолонути — і можна нарізати і ставити чайник. Він смачний та солодкий, з апетитною ноткою солоності від арахісу. А якщо шукаєте щось простіше, що не треба випікати, зверніть увагу на рецепт ніжного мусу з двох інгредієнтів.