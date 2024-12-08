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Приготуйте цей пиріг — і діти не проситимуть цукерок: смачний "Снікерс" (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Дуже ароматний солодкий пиріг, який нескладно приготувати
Дуже ароматний солодкий пиріг, який нескладно приготувати. Фото eva.ua

Апетитний солодкий пиріг з арахісом та згущеним молоком

Домашні десерти можуть бути смачними, красивими та апетитними. До прикладу, ми розповідали, як приготувати смачні рогалики з вишнями. Ви точно в цьому переконаєтесь, якщо приготуєте вдома пиріг "Снікерс".

Цей десерт готується просто і з зовсім простих продуктів, але він має смак того самого батончика "Снікерс". Як його спекти в домашніх умовах, розповіли у кулінарному блозі kylinariya439.

Інгредієнти:

  • Борошно — 300 г
  • Вершкове масло -180 г
  • Цукор — 80 г
  • Яйце — 1 шт
  • Білок для змащування
  • Розпушувач — 1/2 ч.л.
  • Арахіс — 70 г
  • Сіль — дрібка

Спосіб приготування:

  1. Заздалегідь дістаємо вершкове масло — на момент приготування тіста воно повинно бути кімнатної температури. Перетираємо масло з цукром, сіллю та яйцем. В отриману масу просіюємо борошно, об’єднане з розпушувачем, і замішуємо м’яке тісто. Вимішуємо доти, доки воно не перестане липнути до рук.
  2. Перекладаємо його в пакет або харчову плівку і кладемо в холодильник. Перед тим, як діставати тісто, вмикаємо духовку на 180 градусів. Витримуємо тісто в холодильнику не більше ніж 30 хвилин. Потім дістаємо та ділимо так, щоб вийшло два шматки тіста — ¾ та ¼. З більшої частини формуємо основу для пирога з бортиками. Невеликий шматочок тіста залишаємо у морозилці.
  3. Основу пирога, викладену на форму, наколюємо виделкою та відправляємо до духовки до рум’яності, близько 15 хвилин. Поки вона випікається, робимо начинку — до вареного згущеного молока відправляємо солоний, смажений арахіс і перемішуємо.
  4. На випечену, ще теплу основу пирога викладаємо начинку. Поверх неї натираємо шматочок підмороженого тіста і відправляємо його в духовку, доки не підрум’яниться зверху натерте тісто.

Дайте пирогу трохи охолонути — і можна нарізати і ставити чайник. Він смачний та солодкий, з апетитною ноткою солоності від арахісу. А якщо шукаєте щось простіше, що не треба випікати, зверніть увагу на рецепт ніжного мусу з двох інгредієнтів.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Випічка #снікерси