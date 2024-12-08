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Приготовьте этот пирог — и дети не будут просить конфет: вкусный "Сникерс" (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Очень ароматный сладкий пирог, который несложно приготовить
Очень ароматный сладкий пирог, который несложно приготовить. Фото eva.ua

Аппетитный сладкий пирог с арахисом и сгущенкой

Домашние десерты могут быть вкусными, красивыми и аппетитными. К примеру, мы рассказывали, как приготовить вкусные рогалики с вишнями.

Этот десерт готовится просто и из совсем простых продуктов, но он имеет вкус того же батончика "Сникерс". Как его испечь в домашних условиях, рассказали в кулинарном блоге kylinariya439.

Ингредиенты:

  • Мука — 300 г
  • Сливочное масло -180 г
  • Сахар — 80 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Белок для смазки
  • Разрыхлитель — 1/2 ч.л.
  • Арахис — 70 г
  • Соль — щепотка

Способ приготовления:

  1. Заранее достаем сливочное масло – на момент приготовления теста оно должно быть комнатной температуры. Перетираем масло с сахаром, солью и яйцом. В полученную массу просеиваем муку, объединенную с разрыхлителем, и замешиваем мягкое тесто. Вымешиваем, пока оно не перестанет липнуть в руки.
  2. Переводим его в пакет или пищевую пленку и кладем в холодильник. Перед тем как доставать тесто, включаем духовку на 180 градусов. Выдерживаем тесто в холодильнике не более 30 минут. Затем достаем и делим так, чтобы получилось два куска теста – ¾ и ¼. Из большей части формируем основание для пирога с бортиками. Небольшой кусочек теста оставляем в морозилке.
  3. Основание пирога, выложенное на форму, накалываем вилкой и отправляем в духовку до румяности, около 15 минут. Пока она выпекается, делаем начинку – в вареную сгущенку отправляем соленый, жареный арахис и перемешиваем.
  4. На испеченное, еще теплое основание пирога выкладываем начинку. Поверх нее натираем кусочек подмороженного теста и отправляем его в духовку, пока не подрумянится сверху натертое тесто.

Дайте пирогу немного остыть – и можно нарезать и ставить чайник. Он вкусный и сладкий с аппетитной ноткой солености от арахиса. А если ищете что-то попроще, что не нужно выпекать, обратите внимание на рецепт нежного мусса из двух ингредиентов.

Теги:
#Рецепт #Пирог #Выпечка #сникерсы