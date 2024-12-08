Приготовьте этот пирог — и дети не будут просить конфет: вкусный "Сникерс" (видео)

Аппетитный сладкий пирог с арахисом и сгущенкой

Домашние десерты могут быть вкусными, красивыми и аппетитными. К примеру, мы рассказывали, как приготовить вкусные рогалики с вишнями.

Этот десерт готовится просто и из совсем простых продуктов, но он имеет вкус того же батончика "Сникерс". Как его испечь в домашних условиях, рассказали в кулинарном блоге kylinariya439.

Ингредиенты:

Мука — 300 г

Сливочное масло -180 г

Сахар — 80 г

Яйцо — 1 шт

Белок для смазки

Разрыхлитель — 1/2 ч.л.

Арахис — 70 г

Соль — щепотка

Способ приготовления:

Заранее достаем сливочное масло – на момент приготовления теста оно должно быть комнатной температуры. Перетираем масло с сахаром, солью и яйцом. В полученную массу просеиваем муку, объединенную с разрыхлителем, и замешиваем мягкое тесто. Вымешиваем, пока оно не перестанет липнуть в руки. Переводим его в пакет или пищевую пленку и кладем в холодильник. Перед тем как доставать тесто, включаем духовку на 180 градусов. Выдерживаем тесто в холодильнике не более 30 минут. Затем достаем и делим так, чтобы получилось два куска теста – ¾ и ¼. Из большей части формируем основание для пирога с бортиками. Небольшой кусочек теста оставляем в морозилке. Основание пирога, выложенное на форму, накалываем вилкой и отправляем в духовку до румяности, около 15 минут. Пока она выпекается, делаем начинку – в вареную сгущенку отправляем соленый, жареный арахис и перемешиваем. На испеченное, еще теплое основание пирога выкладываем начинку. Поверх нее натираем кусочек подмороженного теста и отправляем его в духовку, пока не подрумянится сверху натертое тесто.

Дайте пирогу немного остыть – и можно нарезать и ставить чайник. Он вкусный и сладкий с аппетитной ноткой солености от арахиса. А если ищете что-то попроще, что не нужно выпекать, обратите внимание на рецепт нежного мусса из двух ингредиентов.