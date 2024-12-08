Приготовьте этот пирог — и дети не будут просить конфет: вкусный "Сникерс" (видео)
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Аппетитный сладкий пирог с арахисом и сгущенкой
Домашние десерты могут быть вкусными, красивыми и аппетитными. К примеру, мы рассказывали, как приготовить вкусные рогалики с вишнями.
Этот десерт готовится просто и из совсем простых продуктов, но он имеет вкус того же батончика "Сникерс". Как его испечь в домашних условиях, рассказали в кулинарном блоге kylinariya439.
Ингредиенты:
- Мука — 300 г
- Сливочное масло -180 г
- Сахар — 80 г
- Яйцо — 1 шт
- Белок для смазки
- Разрыхлитель — 1/2 ч.л.
- Арахис — 70 г
- Соль — щепотка
Способ приготовления:
- Заранее достаем сливочное масло – на момент приготовления теста оно должно быть комнатной температуры. Перетираем масло с сахаром, солью и яйцом. В полученную массу просеиваем муку, объединенную с разрыхлителем, и замешиваем мягкое тесто. Вымешиваем, пока оно не перестанет липнуть в руки.
- Переводим его в пакет или пищевую пленку и кладем в холодильник. Перед тем как доставать тесто, включаем духовку на 180 градусов. Выдерживаем тесто в холодильнике не более 30 минут. Затем достаем и делим так, чтобы получилось два куска теста – ¾ и ¼. Из большей части формируем основание для пирога с бортиками. Небольшой кусочек теста оставляем в морозилке.
- Основание пирога, выложенное на форму, накалываем вилкой и отправляем в духовку до румяности, около 15 минут. Пока она выпекается, делаем начинку – в вареную сгущенку отправляем соленый, жареный арахис и перемешиваем.
- На испеченное, еще теплое основание пирога выкладываем начинку. Поверх нее натираем кусочек подмороженного теста и отправляем его в духовку, пока не подрумянится сверху натертое тесто.
Дайте пирогу немного остыть – и можно нарезать и ставить чайник. Он вкусный и сладкий с аппетитной ноткой солености от арахиса. А если ищете что-то попроще, что не нужно выпекать, обратите внимание на рецепт нежного мусса из двух ингредиентов.