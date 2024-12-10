Якщо гості вже на порозі: швидкий, проте дуже смачний салат з маслинами та ананасом

Смачна страва на святковий стіл і на кожен день

У кожного має бути в запасі кілька рецептів, які можна приготувати швидко, легко та без зайвих зусиль. До прикладу, як закуска з морквою в лаваші. Такі страви не лише економлять час, а й стають справжньою паличкою-виручалочкою, коли на порозі з'являються раптові гості. Саме такі моменти змушують нас проявити креативність та винахідливість на кухні.

Салат з маслинами та ананасом — ідеальний варіант для таких ситуацій. Фудблогерка eat_tastyyy поділилась рецептом, який поєднує в собі яскравий смак, легкість у приготуванні та ефектну подачу. Ця страва стане чудовою швидкою закускою для будь-якого випадку, або однією зі смачних страв на святковому столі.

Інгредієнти:

1 велике куряче філе;

1 банка чорних оливок без кістки;

пів банки нарізаних ананасів;

1 болгарський перець;

150 г сиру;

майонез;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Куряче філе відварюємо, охолоджуємо та нарізаємо кубиками. Оливки, ананаси, солодкий перець та сир нарізаємо кубиками. Всі інгредієнти заправляємо майонезом та змішуємо.

Раніше ми розповідали, як цікаво нафарширувати солодкий перець. Ця страва готується без додавання м'яса.