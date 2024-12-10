Якщо гості вже на порозі: швидкий, проте дуже смачний салат з маслинами та ананасом
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачна страва на святковий стіл і на кожен день
У кожного має бути в запасі кілька рецептів, які можна приготувати швидко, легко та без зайвих зусиль. До прикладу, як закуска з морквою в лаваші. Такі страви не лише економлять час, а й стають справжньою паличкою-виручалочкою, коли на порозі з'являються раптові гості. Саме такі моменти змушують нас проявити креативність та винахідливість на кухні.
Салат з маслинами та ананасом — ідеальний варіант для таких ситуацій. Фудблогерка eat_tastyyy поділилась рецептом, який поєднує в собі яскравий смак, легкість у приготуванні та ефектну подачу. Ця страва стане чудовою швидкою закускою для будь-якого випадку, або однією зі смачних страв на святковому столі.
Інгредієнти:
- 1 велике куряче філе;
- 1 банка чорних оливок без кістки;
- пів банки нарізаних ананасів;
- 1 болгарський перець;
- 150 г сиру;
- майонез;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
- Куряче філе відварюємо, охолоджуємо та нарізаємо кубиками.
- Оливки, ананаси, солодкий перець та сир нарізаємо кубиками.
- Всі інгредієнти заправляємо майонезом та змішуємо.
Раніше ми розповідали, як цікаво нафарширувати солодкий перець. Ця страва готується без додавання м'яса.