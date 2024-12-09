Так перець ви не фарширували і не їли: дуже красива закуска на святковий стіл (відео)

Як цікаво нафарширувати перець

Солодкий перець — це дуже смачний продукт, який не втрачає свого смаку навіть взимку. Ми ділились рецептом смачного салату з печінкою. Тепер розповімо, як дуже смачно нафарширувати солодкий перець.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком oksana_khoroviak. Такі красиві перчики можна готувати як просто на кожен день, так і ставити на святковий стіл.

Інгредієнти:

перець капі — 6 шт

оливкова олія для змащування

печериці — 300 г

кукурудза — 80 г

волоські горіхи — 30 г

часник — 2-3 зубчики

вершковий сир — 100 г

лимонний сік — 1-2 ст. л.

кріп, зелена цибуля до смаку

сіль, перець до смаку

зерна гранату за бажанням

Спосіб приготування:

Перець потрібно змастити оливковою олією. Викласти на деко, застелене пергаментом та запікати 20 хв при 180 °С. Коли перці спечуться, потрібно накрити їх плівкою та остудити. Потім зняти шкірку (це буде легко зробити, якщо охолоджувати під плівкою). Для начинки з’єднуємо обсмажені печериці, консервовану кукурудзу, вершковий сир та лимонний сік. Волоські горіхи та часник подрібнюємо будь-яким зручним чином. Вмішуємо горіхи та часник, солимо та перчимо до смаку. Вимішуємо. Робимо надріз вздовж перцю та дістаємо насіння. Фаршируємо перець сирною масою. Прикрашаємо зеленню та зернами граната.

Де надзвичайно смачна закуска — печені перці, сир, грибна начинка відмінно поєднуються між собою. Також ми розповідали, як приготувати ситну страву з квасолі.