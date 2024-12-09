Так перець ви не фарширували і не їли: дуже красива закуска на святковий стіл (відео)
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Як цікаво нафарширувати перець
Солодкий перець — це дуже смачний продукт, який не втрачає свого смаку навіть взимку. Ми ділились рецептом смачного салату з печінкою. Тепер розповімо, як дуже смачно нафарширувати солодкий перець.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком oksana_khoroviak. Такі красиві перчики можна готувати як просто на кожен день, так і ставити на святковий стіл.
Інгредієнти:
- перець капі — 6 шт
- оливкова олія для змащування
- печериці — 300 г
- кукурудза — 80 г
- волоські горіхи — 30 г
- часник — 2-3 зубчики
- вершковий сир — 100 г
- лимонний сік — 1-2 ст. л.
- кріп, зелена цибуля до смаку
- сіль, перець до смаку
- зерна гранату за бажанням
Спосіб приготування:
- Перець потрібно змастити оливковою олією. Викласти на деко, застелене пергаментом та запікати 20 хв при 180 °С.
- Коли перці спечуться, потрібно накрити їх плівкою та остудити. Потім зняти шкірку (це буде легко зробити, якщо охолоджувати під плівкою).
- Для начинки з’єднуємо обсмажені печериці, консервовану кукурудзу, вершковий сир та лимонний сік. Волоські горіхи та часник подрібнюємо будь-яким зручним чином.
- Вмішуємо горіхи та часник, солимо та перчимо до смаку. Вимішуємо. Робимо надріз вздовж перцю та дістаємо насіння.
- Фаршируємо перець сирною масою. Прикрашаємо зеленню та зернами граната.
Де надзвичайно смачна закуска — печені перці, сир, грибна начинка відмінно поєднуються між собою. Також ми розповідали, як приготувати ситну страву з квасолі.