Если гости уже на пороге: быстрый, но вкусный салат с маслинами и ананасом

Вкусное блюдо на праздничный стол и каждый день

У каждого должно быть в запасе несколько рецептов, которые можно приготовить быстро, легко и без лишних усилий. Например, как закуска с морковью в лаваше. Такие блюда не только экономят время, но и становятся настоящей палочкой-выручалочкой, когда на пороге появляются внезапные гости. Именно такие моменты заставляют нас проявить креативность и изобретательность на кухне.

Салат с маслинами и ананасом – идеальный вариант для таких ситуаций. Фудблогерка eat_tastyyy поделилась рецептом, сочетающим в себе яркий вкус, легкость в приготовлении и эффектную подачу. Это блюдо станет великолепной быстрой закуской для любого случая или одним из вкуснейших блюд на праздничном столе.

Ингредиенты:

1 шт. большое куриное филе;

1 банка черных оливок без кости;

пол банки ананасов;

1 шт. болгарский перец;

150 г сыр;

майонез;

соль, перец.

Способ приготовления:

Куриное филе отвариваем, охлаждаем и нарезаем кубиками. Оливки, ананасы, сладкий перец и сыр нарезаем кубиками. Все ингредиенты заправляем майонезом и смешиваем.

Раньше мы рассказывали, как интересно нафаршировать сладкий перец. Это блюдо готовится без добавления мяса.