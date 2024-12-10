Если гости уже на пороге: быстрый, но вкусный салат с маслинами и ананасом
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Вкусное блюдо на праздничный стол и каждый день
У каждого должно быть в запасе несколько рецептов, которые можно приготовить быстро, легко и без лишних усилий. Например, как закуска с морковью в лаваше. Такие блюда не только экономят время, но и становятся настоящей палочкой-выручалочкой, когда на пороге появляются внезапные гости. Именно такие моменты заставляют нас проявить креативность и изобретательность на кухне.
Салат с маслинами и ананасом – идеальный вариант для таких ситуаций. Фудблогерка eat_tastyyy поделилась рецептом, сочетающим в себе яркий вкус, легкость в приготовлении и эффектную подачу. Это блюдо станет великолепной быстрой закуской для любого случая или одним из вкуснейших блюд на праздничном столе.
Ингредиенты:
- 1 шт. большое куриное филе;
- 1 банка черных оливок без кости;
- пол банки ананасов;
- 1 шт. болгарский перец;
- 150 г сыр;
- майонез;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Куриное филе отвариваем, охлаждаем и нарезаем кубиками.
- Оливки, ананасы, сладкий перец и сыр нарезаем кубиками.
- Все ингредиенты заправляем майонезом и смешиваем.
Раньше мы рассказывали, как интересно нафаршировать сладкий перец. Это блюдо готовится без добавления мяса.