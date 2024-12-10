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Если гости уже на пороге: быстрый, но вкусный салат с маслинами и ананасом

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Салат с ананасами и оливками
Салат с ананасами и оливками. Фото Скриншот TikTok/eat_tastyyy, коллаж "Телеграф"

Вкусное блюдо на праздничный стол и каждый день

У каждого должно быть в запасе несколько рецептов, которые можно приготовить быстро, легко и без лишних усилий. Например, как закуска с морковью в лаваше. Такие блюда не только экономят время, но и становятся настоящей палочкой-выручалочкой, когда на пороге появляются внезапные гости. Именно такие моменты заставляют нас проявить креативность и изобретательность на кухне.

Салат с маслинами и ананасом – идеальный вариант для таких ситуаций. Фудблогерка eat_tastyyy поделилась рецептом, сочетающим в себе яркий вкус, легкость в приготовлении и эффектную подачу. Это блюдо станет великолепной быстрой закуской для любого случая или одним из вкуснейших блюд на праздничном столе.

Ингредиенты:

  • 1 шт. большое куриное филе;
  • 1 банка черных оливок без кости;
  • пол банки ананасов;
  • 1 шт. болгарский перец;
  • 150 г сыр;
  • майонез;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отвариваем, охлаждаем и нарезаем кубиками.
  2. Оливки, ананасы, сладкий перец и сыр нарезаем кубиками.
  3. Все ингредиенты заправляем майонезом и смешиваем.

Раньше мы рассказывали, как интересно нафаршировать сладкий перец. Это блюдо готовится без добавления мяса.

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#Рецепты #Салаты #Готовим дома