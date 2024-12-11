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Їстимуть навіть діти: який інгредієнт додати до броколі під час приготування (відео)

Автор
Марія Швець
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Смачна страва з мінімуму продуктів
Смачна страва з мінімуму продуктів. Фото 1000.menu

Проста та смачна страва

Броколі – корисний та поживний овоч, який, втім, подобається не всім. Дехто любить їсти цей вид капусти сирим, а хтось готує.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як приготувати броколі настільки смачно, що його їстимуть навіть діти. А рецептом смакоти з нами поділилися на Tik-Tok-акаунті "emilyscooking_".

Як приготувати броколі з сиром

Інгредієнти:

  • броколі;
  • оливкова олія;
  • орегано;
  • часник;
  • перець;
  • сіль;
  • кмин;
  • паприка;
  • пармезан.

Спосіб приготування:

1.Броколі розрізати на невеликі суцвіття та відварити до готовності.

2.Воду з броколі злити, саму капусту обсушити паперовими рушниками.

3.Приправи та сир змішати у мисці.

4.Олією збризнути деко, застелене пергаментом та присипати приправою.

5.Броколі викласти зверху та притиснути склянкою чи чимось іншим пласким.

6.Зверху посипати капусту пармезаном та приправою.

7.Запікати броколі у розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин.

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#Капуста #Готуємо вдома #Броколі