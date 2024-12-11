Їстимуть навіть діти: який інгредієнт додати до броколі під час приготування (відео)
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Проста та смачна страва
Броколі – корисний та поживний овоч, який, втім, подобається не всім. Дехто любить їсти цей вид капусти сирим, а хтось готує.
Сьогодні ми хочемо розповісти, як приготувати броколі настільки смачно, що його їстимуть навіть діти. А рецептом смакоти з нами поділилися на Tik-Tok-акаунті "emilyscooking_".
Як приготувати броколі з сиром
Інгредієнти:
- броколі;
- оливкова олія;
- орегано;
- часник;
- перець;
- сіль;
- кмин;
- паприка;
- пармезан.
Спосіб приготування:
1.Броколі розрізати на невеликі суцвіття та відварити до готовності.
2.Воду з броколі злити, саму капусту обсушити паперовими рушниками.
3.Приправи та сир змішати у мисці.
4.Олією збризнути деко, застелене пергаментом та присипати приправою.
5.Броколі викласти зверху та притиснути склянкою чи чимось іншим пласким.
6.Зверху посипати капусту пармезаном та приправою.
7.Запікати броколі у розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин.