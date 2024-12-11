Будут есть даже дети: какой ингредиент добавить к брокколи во время приготовления (видео)

Простое и вкусное блюдо

Брокколи – полезный и питательный овощ, который, впрочем, нравится не всем. Кое-кто любит есть этот вид капусты сырым, а кто-то готовит.

Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить брокколи настолько вкусно, что его будут есть даже дети. А рецептом вкусности с нами поделились Tik-Tok-аккаунте "emilyscooking_".

Как приготовить брокколи с сыром

Ингредиенты:

брокколи;

оливковое масло;

орегано;

чеснок;

перец;

соль;

тмин;

паприка;

пармезан.

Способ приготовления:

1.Брокколи разрезать на небольшие соцветия и отварить до готовности.

2.Воду из брокколи слить, саму капусту обсушить бумажными полотенцами.

3.Приправы и сыр смешать в миске.

4.Маслом сбрызнуть противень, застеленный пергаментом и присыпать приправой.

5.Брокколи выложить сверху и прижать стаканом или чем-нибудь другим плоским.

6.Сверху посыпать капусту пармезаном и приправой.

7. Запекать брокколи в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.