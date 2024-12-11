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Будут есть даже дети: какой ингредиент добавить к брокколи во время приготовления (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусное блюдо из минимума продуктов
Вкусное блюдо из минимума продуктов. Фото 1000.menu

Простое и вкусное блюдо

Брокколи – полезный и питательный овощ, который, впрочем, нравится не всем. Кое-кто любит есть этот вид капусты сырым, а кто-то готовит.

Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить брокколи настолько вкусно, что его будут есть даже дети. А рецептом вкусности с нами поделились Tik-Tok-аккаунте "emilyscooking_".

Как приготовить брокколи с сыром

Ингредиенты:

  • брокколи;
  • оливковое масло;
  • орегано;
  • чеснок;
  • перец;
  • соль;
  • тмин;
  • паприка;
  • пармезан.

Способ приготовления:

1.Брокколи разрезать на небольшие соцветия и отварить до готовности.

2.Воду из брокколи слить, саму капусту обсушить бумажными полотенцами.

3.Приправы и сыр смешать в миске.

4.Маслом сбрызнуть противень, застеленный пергаментом и присыпать приправой.

5.Брокколи выложить сверху и прижать стаканом или чем-нибудь другим плоским.

6.Сверху посыпать капусту пармезаном и приправой.

7. Запекать брокколи в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.

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#Капуста #Готовим дома #Броколі