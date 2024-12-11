Будут есть даже дети: какой ингредиент добавить к брокколи во время приготовления (видео)
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Простое и вкусное блюдо
Брокколи – полезный и питательный овощ, который, впрочем, нравится не всем. Кое-кто любит есть этот вид капусты сырым, а кто-то готовит.
Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить брокколи настолько вкусно, что его будут есть даже дети. А рецептом вкусности с нами поделились Tik-Tok-аккаунте "emilyscooking_".
Как приготовить брокколи с сыром
Ингредиенты:
- брокколи;
- оливковое масло;
- орегано;
- чеснок;
- перец;
- соль;
- тмин;
- паприка;
- пармезан.
Способ приготовления:
1.Брокколи разрезать на небольшие соцветия и отварить до готовности.
2.Воду из брокколи слить, саму капусту обсушить бумажными полотенцами.
3.Приправы и сыр смешать в миске.
4.Маслом сбрызнуть противень, застеленный пергаментом и присыпать приправой.
5.Брокколи выложить сверху и прижать стаканом или чем-нибудь другим плоским.
6.Сверху посыпать капусту пармезаном и приправой.
7. Запекать брокколи в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.