Такого десерту ви точно не куштували: повітряна смакота з какао та хурми (відео)
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Хурма є корисним та популярним сезонним фруктом. Переважно, її їдять просто так, але також з хурми виходить смачна випічка, смузі або десерти.
Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати один із таких десертів. Смакота з какао та хурмою виходить повітряною та ефектною, інформують на Instagram-сторінці "yummy.lera".
Як приготувати десерт з хурми та какао
Інгредієнти (на 4 шт.):
- 3 шт. середньої стиглої хурми;
- 20-30 г какао;
- 2-3 ст. л. меду;
- 400 мл молока;
Спосіб приготування:
1.М'якоть хурми вийняти.
2.Додати какао, мед, холодне молоко та ретельно перебити блендером.
3.Розлити масу по формах/склянках та прибрати у холодильник на декілька годин або на ніч.
4.Прикрасити, подати до столу та насолоджуватися.