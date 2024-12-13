Такого десерту ви точно не куштували: повітряна смакота з какао та хурми (відео)

Мінімум інгредієнтів та часу

Хурма є корисним та популярним сезонним фруктом. Переважно, її їдять просто так, але також з хурми виходить смачна випічка, смузі або десерти.

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати один із таких десертів. Смакота з какао та хурмою виходить повітряною та ефектною, інформують на Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати десерт з хурми та какао

Інгредієнти (на 4 шт.):

3 шт. середньої стиглої хурми;

20-30 г какао;

2-3 ст. л. меду;

400 мл молока;

Спосіб приготування:

1.М'якоть хурми вийняти.

2.Додати какао, мед, холодне молоко та ретельно перебити блендером.

3.Розлити масу по формах/склянках та прибрати у холодильник на декілька годин або на ніч.

4.Прикрасити, подати до столу та насолоджуватися.