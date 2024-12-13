Такого десерта вы точно не пробовали: воздушная вкусность из какао и хурмы (видео)
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Хурма является полезным и популярным сезонным фруктом. Преимущественно ее едят просто так, но также из хурмы получается вкусная выпечка, смузи или десерты.
Сегодня мы хотим предложить приготовить один из десертов. Вкусность с какао и хурмой получается воздушной и эффектной, информируют на Instagram-странице "yummy.lera".
Как приготовить десерт из хурмы и какао
Ингредиенты (на 4 шт.):
- 3 шт. средней спелой хурмы;
- 20-30 г какао;
- 2-3 ст. л. меда;
- 400 мл молока;
Способ приготовления:
1.Мякоть хурмы вынуть.
2.Добавить какао, мед, холодное молоко и тщательно перебить блендером.
3. Разлить массу по формам/стаканам и убрать в холодильник на несколько часов или на ночь.
4.Украсить, подать на стол и наслаждаться.