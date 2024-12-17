Можна подати на обід чи на вечерю: як приготувати корисний теплий салат з печінки, з ананасом та овочами (відео)

Готується легко та просто

Пообідати можна борщем з пампушками або бульйоном зі смачними канапками. Але також ситною та смачною стравою може стати простий, на перший погляд, салат.

Салат з печінкою, ананасом та овочами готується досить просто, але виходить незвичайним на смак. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".

Як приготувати корисний теплий салат з печінки, з ананасом та овочами

Інгредієнти:

куряча печінка — 200 г;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст.л.;

часник — 2-3 зуб.;

мед — 1/2 ч.л.;

соєвий соус — 1 ст.л.;

ананас — 1 кільце (можна також використовувати консервований);

вершкове масло — 1 ст.л.;

цукор — 1 ч.л.;

томати чері — 3 шт.;

кунжут — 1 ч.л.;

Соус:

гірчиця зерниста — 1/2 ст.л

мед — 1/2 ст.

сік лимона чи лайма — 1 ст.л

оливкова олія — 3 ст.л

Спосіб приготування:

1.Печінку залити холодною водою та очистити від плівок та жилок, так щоб після приготування вона була як масло.

2.Нарізати печінку на половинки, злегка посолити та обваляти в крохмалі.

3.На сковороді розігріти оливкову олію та обсмажити шматочки печінки протягом 4-5 хвилин з часником, потім додати краплю меду та соєвого соусу, готувати ще 2-3 хвилини.

3.У другій сковороді розігріти вершкове масло з цукром і карамелізувати ананас по 3 хвилини з кожного боку на середньому вогні.

4.Всі інгредієнти для соусу додати в один посуд і перебити блендером.

5.Соусом заправити будь-який мікс салату або руколи та подати з ананасом та печінкою, можна додати помідори чері та посипати обсмаженим кунжутом.