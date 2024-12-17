Можна подати на обід чи на вечерю: як приготувати корисний теплий салат з печінки, з ананасом та овочами (відео)
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Готується легко та просто
Пообідати можна борщем з пампушками або бульйоном зі смачними канапками. Але також ситною та смачною стравою може стати простий, на перший погляд, салат.
Салат з печінкою, ананасом та овочами готується досить просто, але виходить незвичайним на смак. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".
Як приготувати корисний теплий салат з печінки, з ананасом та овочами
Інгредієнти:
- куряча печінка — 200 г;
- кукурудзяний крохмаль — 2 ст.л.;
- часник — 2-3 зуб.;
- мед — 1/2 ч.л.;
- соєвий соус — 1 ст.л.;
- ананас — 1 кільце (можна також використовувати консервований);
- вершкове масло — 1 ст.л.;
- цукор — 1 ч.л.;
- томати чері — 3 шт.;
- кунжут — 1 ч.л.;
Соус:
- гірчиця зерниста — 1/2 ст.л
- мед — 1/2 ст.
- сік лимона чи лайма — 1 ст.л
- оливкова олія — 3 ст.л
Спосіб приготування:
1.Печінку залити холодною водою та очистити від плівок та жилок, так щоб після приготування вона була як масло.
2.Нарізати печінку на половинки, злегка посолити та обваляти в крохмалі.
3.На сковороді розігріти оливкову олію та обсмажити шматочки печінки протягом 4-5 хвилин з часником, потім додати краплю меду та соєвого соусу, готувати ще 2-3 хвилини.
3.У другій сковороді розігріти вершкове масло з цукром і карамелізувати ананас по 3 хвилини з кожного боку на середньому вогні.
4.Всі інгредієнти для соусу додати в один посуд і перебити блендером.
5.Соусом заправити будь-який мікс салату або руколи та подати з ананасом та печінкою, можна додати помідори чері та посипати обсмаженим кунжутом.