Можно подать на обед или на ужин: как приготовить полезный теплый салат из печени, ананаса и овощей (видео)

Готовится легко и просто

Пообедать можно борщом с пампушками или бульоном со вкусными бутербродами. Но также сытным и вкусным блюдом может стать простой, на первый взгляд, салат.

Салат с печенью, ананасом и овощами готовится достаточно просто, но получается необычным по вкусу. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ponomar_valeriy".

Как приготовить полезный теплый салат из печени, с ананасом и овощами

Ингредиенты:

куриная печень — 200 г;

кукурузный крахмал — 2 ст.л.;

чеснок — 2-3 зуб.;

мед — 1/2 ч.л.;

соевый соус – 1 ст.л.;

ананас – 1 кольцо (можно также использовать консервированный);

сливочное масло – 1 ст.л.;

сахар – 1 ч.л.;

томаты черри – 3 шт.;

кунжут – 1 ч.л.;

Соус:

горчица зернистая — 1/2 ст.л

мед – 1/2 ст.

сок лимона или лайма – 1 ст.л

оливковое масло — 3 ст.л

Способ приготовления:

1.Печень залить холодной водой и очистить от пленок и жилок, так чтобы после приготовления она была как масло.

2.Нарезать печень на половинки, слегка посолить и обвалять в крахмале.

3.На сковороде разогреть оливковое масло и обжарить кусочки печени в течение 4-5 минут с чесноком, затем добавить каплю меда и соевого соуса, готовить еще 2-3 минуты.

3.Во второй сковороде разогреть сливочное масло с сахаром и карамелизовать ананас по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне.

4.Все ингредиенты для соуса добавить в одну посуду и перебить блендером.

5.Соусом заправить любой микс салата или рукколы и подать с ананасом и печенью, можно добавить помидоры черри и посыпать обжаренным кунжутом.