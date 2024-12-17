Можно подать на обед или на ужин: как приготовить полезный теплый салат из печени, ананаса и овощей (видео)
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Готовится легко и просто
Пообедать можно борщом с пампушками или бульоном со вкусными бутербродами. Но также сытным и вкусным блюдом может стать простой, на первый взгляд, салат.
Салат с печенью, ананасом и овощами готовится достаточно просто, но получается необычным по вкусу. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ponomar_valeriy".
Как приготовить полезный теплый салат из печени, с ананасом и овощами
Ингредиенты:
- куриная печень — 200 г;
- кукурузный крахмал — 2 ст.л.;
- чеснок — 2-3 зуб.;
- мед — 1/2 ч.л.;
- соевый соус – 1 ст.л.;
- ананас – 1 кольцо (можно также использовать консервированный);
- сливочное масло – 1 ст.л.;
- сахар – 1 ч.л.;
- томаты черри – 3 шт.;
- кунжут – 1 ч.л.;
Соус:
- горчица зернистая — 1/2 ст.л
- мед – 1/2 ст.
- сок лимона или лайма – 1 ст.л
- оливковое масло — 3 ст.л
Способ приготовления:
1.Печень залить холодной водой и очистить от пленок и жилок, так чтобы после приготовления она была как масло.
2.Нарезать печень на половинки, слегка посолить и обвалять в крахмале.
3.На сковороде разогреть оливковое масло и обжарить кусочки печени в течение 4-5 минут с чесноком, затем добавить каплю меда и соевого соуса, готовить еще 2-3 минуты.
3.Во второй сковороде разогреть сливочное масло с сахаром и карамелизовать ананас по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне.
4.Все ингредиенты для соуса добавить в одну посуду и перебить блендером.
5.Соусом заправить любой микс салата или рукколы и подать с ананасом и печенью, можно добавить помидоры черри и посыпать обжаренным кунжутом.