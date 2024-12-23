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На перекус чи до святкового столу: приготуйте цю закуску з оселедця від відомого кухаря (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Надзвичайно смачна закуска
Надзвичайно смачна закуска. Фото shuba.life

Захочете готувати знову й знову

Найпопулярнішою стравою з оселедця є, напевно, "Шуба". Також господині подають цю рибку з картоплею у мундирах або готують форшмак.

Сьогодні ми пропонуємо зробити з оселедця смачну закуску. А рецептом смакоти з нами поділися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати закуску з оселедця

Інгредієнти:

  • зелена цибуля – 20 г;
  • синя цибуля – 30 г;
  • каперси – 20 г;
  • петрушка – 10 г;
  • яйця варені – 2 шт.;
  • оселедець (філе) – 200 г;
  • олія з-під оселедця – 2 ст. л.;
  • майонез – 1-2 ст. л;
  • чорний хліб – 3-4 скибочки;
  • олія для смаження – 2-3 ст. л.;
  • свіжий огірок для сервірування – 50 г;

Спосіб приготування:

1.Зелену та синю цибулю, каперси, петрушку, попередньо зварені яйця та оселедець дрібно нарізати.

2.Скласти подрібнені продукти в пакет-слайдер або глибоку миску. Додати олію з-під оселедця та майонез і ретельно перемішати.

3.Хліб нарізати на тонкі скибочки та підсмажити на невеликій кількості олії до хрусткої скоринки.

4.Викласти закуску на тарілку для подачі, прикрасити тонко нарізаним огірком і подавати з сухариками з чорного хліба.

Теги:
#Закуска #Оселедець #Готуємо вдома