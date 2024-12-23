На перекус чи до святкового столу: приготуйте цю закуску з оселедця від відомого кухаря (відео)

Захочете готувати знову й знову

Найпопулярнішою стравою з оселедця є, напевно, "Шуба". Також господині подають цю рибку з картоплею у мундирах або готують форшмак.

Сьогодні ми пропонуємо зробити з оселедця смачну закуску. А рецептом смакоти з нами поділися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати закуску з оселедця

Інгредієнти:

зелена цибуля – 20 г;

синя цибуля – 30 г;

каперси – 20 г;

петрушка – 10 г;

яйця варені – 2 шт.;

оселедець (філе) – 200 г;

олія з-під оселедця – 2 ст. л.;

майонез – 1-2 ст. л;

чорний хліб – 3-4 скибочки;

олія для смаження – 2-3 ст. л.;

свіжий огірок для сервірування – 50 г;

Спосіб приготування:

1.Зелену та синю цибулю, каперси, петрушку, попередньо зварені яйця та оселедець дрібно нарізати.

2.Скласти подрібнені продукти в пакет-слайдер або глибоку миску. Додати олію з-під оселедця та майонез і ретельно перемішати.

3.Хліб нарізати на тонкі скибочки та підсмажити на невеликій кількості олії до хрусткої скоринки.

4.Викласти закуску на тарілку для подачі, прикрасити тонко нарізаним огірком і подавати з сухариками з чорного хліба.