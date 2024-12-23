На перекус чи до святкового столу: приготуйте цю закуску з оселедця від відомого кухаря (відео)
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Захочете готувати знову й знову
Найпопулярнішою стравою з оселедця є, напевно, "Шуба". Також господині подають цю рибку з картоплею у мундирах або готують форшмак.
Сьогодні ми пропонуємо зробити з оселедця смачну закуску. А рецептом смакоти з нами поділися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".
Як приготувати закуску з оселедця
Інгредієнти:
- зелена цибуля – 20 г;
- синя цибуля – 30 г;
- каперси – 20 г;
- петрушка – 10 г;
- яйця варені – 2 шт.;
- оселедець (філе) – 200 г;
- олія з-під оселедця – 2 ст. л.;
- майонез – 1-2 ст. л;
- чорний хліб – 3-4 скибочки;
- олія для смаження – 2-3 ст. л.;
- свіжий огірок для сервірування – 50 г;
Спосіб приготування:
1.Зелену та синю цибулю, каперси, петрушку, попередньо зварені яйця та оселедець дрібно нарізати.
2.Скласти подрібнені продукти в пакет-слайдер або глибоку миску. Додати олію з-під оселедця та майонез і ретельно перемішати.
3.Хліб нарізати на тонкі скибочки та підсмажити на невеликій кількості олії до хрусткої скоринки.
4.Викласти закуску на тарілку для подачі, прикрасити тонко нарізаним огірком і подавати з сухариками з чорного хліба.