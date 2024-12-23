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На перекус или к праздничному столу: приготовьте эту закуску из сельди от известного повара (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Необычайно вкусная закуска
Необычайно вкусная закуска. Фото shuba.life

Захотите готовить снова и снова

Самым популярным блюдом из сельди является, наверное, "Шуба". Также хозяйки подают эту рыбку с картофелем в мундирах или готовят форшмак.

Сегодня мы предлагаем сделать из сельди вкусную закуску. А рецептом вкусности с нами подевались на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить закуску из сельди

Ингредиенты:

  • зеленый лук – 20 г;
  • синий лук – 30 г;
  • каперсы – 20 г;
  • петрушка – 10 г;
  • яйца вареные – 2 шт.;
  • сельдь (филе) – 200 г;
  • масло из-под сельди – 2 ст. л.;
  • майонез – 1-2 ст. л;
  • черный хлеб – 3-4 ломтика;
  • масло для жарки – 2-3 ст. л.;
  • свежий огурец для сервировки – 50 г;

Способ приготовления:

1.Зеленый и синий лук, каперсы, петрушку, предварительно сваренные яйца и сельдь мелко нарезать.

2.Сложить измельченные продукты в пакет-слайдер или глубокую миску. Добавить масло из-под сельди и майонез и тщательно перемешать.

3.Хлеб нарезать на тонкие ломтики и поджарить на небольшом количестве масла до хрустящей корочки.

4. Выложить закуску на тарелку для подачи, украсить тонко нарезанным огурцом и подавать с сухариками из черного хлеба.

Теги:
#Закуска #Селедка #Готовим дома