На перекус или к праздничному столу: приготовьте эту закуску из сельди от известного повара (видео)

Захотите готовить снова и снова

Самым популярным блюдом из сельди является, наверное, "Шуба". Также хозяйки подают эту рыбку с картофелем в мундирах или готовят форшмак.

Сегодня мы предлагаем сделать из сельди вкусную закуску. А рецептом вкусности с нами подевались на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить закуску из сельди

Ингредиенты:

зеленый лук – 20 г;

синий лук – 30 г;

каперсы – 20 г;

петрушка – 10 г;

яйца вареные – 2 шт.;

сельдь (филе) – 200 г;

масло из-под сельди – 2 ст. л.;

майонез – 1-2 ст. л;

черный хлеб – 3-4 ломтика;

масло для жарки – 2-3 ст. л.;

свежий огурец для сервировки – 50 г;

Способ приготовления:

1.Зеленый и синий лук, каперсы, петрушку, предварительно сваренные яйца и сельдь мелко нарезать.

2.Сложить измельченные продукты в пакет-слайдер или глубокую миску. Добавить масло из-под сельди и майонез и тщательно перемешать.

3.Хлеб нарезать на тонкие ломтики и поджарить на небольшом количестве масла до хрустящей корочки.

4. Выложить закуску на тарелку для подачи, украсить тонко нарезанным огурцом и подавать с сухариками из черного хлеба.