На перекус или к праздничному столу: приготовьте эту закуску из сельди от известного повара (видео)
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Захотите готовить снова и снова
Самым популярным блюдом из сельди является, наверное, "Шуба". Также хозяйки подают эту рыбку с картофелем в мундирах или готовят форшмак.
Сегодня мы предлагаем сделать из сельди вкусную закуску. А рецептом вкусности с нами подевались на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".
Как приготовить закуску из сельди
Ингредиенты:
- зеленый лук – 20 г;
- синий лук – 30 г;
- каперсы – 20 г;
- петрушка – 10 г;
- яйца вареные – 2 шт.;
- сельдь (филе) – 200 г;
- масло из-под сельди – 2 ст. л.;
- майонез – 1-2 ст. л;
- черный хлеб – 3-4 ломтика;
- масло для жарки – 2-3 ст. л.;
- свежий огурец для сервировки – 50 г;
Способ приготовления:
1.Зеленый и синий лук, каперсы, петрушку, предварительно сваренные яйца и сельдь мелко нарезать.
2.Сложить измельченные продукты в пакет-слайдер или глубокую миску. Добавить масло из-под сельди и майонез и тщательно перемешать.
3.Хлеб нарезать на тонкие ломтики и поджарить на небольшом количестве масла до хрустящей корочки.
4. Выложить закуску на тарелку для подачи, украсить тонко нарезанным огурцом и подавать с сухариками из черного хлеба.