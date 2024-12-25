Схожий на Олів'є, але з оселедцем: цей салат точно здивує гостей (відео)
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Цю страву приготує кожен
Найпопулярнішими стравами на Новий рік є "Олів'є" та "Шуба". А що буде, якщо частково поєднати ці салати?
На перший погляд, це може здатися дивним, однак смак точно здивує близьких. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeriia.cooking".
Як приготувати салат з оселедцем
Інгредієнти:
- картопля – 3 шт.;
- слабосолоний оселедець – 270 г;
- морква – 1 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- цибуля – 20 г;
- майонез – 3-4 ст.;
- сіль, перець – за смаком;
Спосіб приготування:
1.Відварити картоплю, моркву та яйця.
2.Оселедець почистити, прибрати все зайве.
3.Усі інгредієнти нарізати кубиком.
4.Додати майонез, сіль, перець, ретельно перемішати.
5.Викласти інгредієнти у форму та відправити в холодильник на 2 години.