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Схожий на Олів'є, але з оселедцем: цей салат точно здивує гостей (відео)

Автор
Марія Швець
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Поєднання ніжної картоплі з інтенсивним смаком оселедця створює чудовий контраст, який багатьом сподобається
Поєднання ніжної картоплі з інтенсивним смаком оселедця створює чудовий контраст, який багатьом сподобається. Фото shuba.life

Цю страву приготує кожен

Найпопулярнішими стравами на Новий рік є "Олів'є" та "Шуба". А що буде, якщо частково поєднати ці салати?

На перший погляд, це може здатися дивним, однак смак точно здивує близьких. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeriia.cooking".

Як приготувати салат з оселедцем

Інгредієнти:

  • картопля – 3 шт.;
  • слабосолоний оселедець – 270 г;
  • морква – 1 шт.;
  • яйця – 2 шт.;
  • цибуля – 20 г;
  • майонез – 3-4 ст.;
  • сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Відварити картоплю, моркву та яйця.

2.Оселедець почистити, прибрати все зайве.

3.Усі інгредієнти нарізати кубиком.

4.Додати майонез, сіль, перець, ретельно перемішати.

5.Викласти інгредієнти у форму та відправити в холодильник на 2 години.

Теги:
#Салат #Олів'є #Оселедець #Готуємо вдома