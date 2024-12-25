Схожий на Олів'є, але з оселедцем: цей салат точно здивує гостей (відео)

Цю страву приготує кожен

Найпопулярнішими стравами на Новий рік є "Олів'є" та "Шуба". А що буде, якщо частково поєднати ці салати?

На перший погляд, це може здатися дивним, однак смак точно здивує близьких. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeriia.cooking".

Як приготувати салат з оселедцем

Інгредієнти:

картопля – 3 шт.;

слабосолоний оселедець – 270 г;

морква – 1 шт.;

яйця – 2 шт.;

цибуля – 20 г;

майонез – 3-4 ст.;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Відварити картоплю, моркву та яйця.

2.Оселедець почистити, прибрати все зайве.

3.Усі інгредієнти нарізати кубиком.

4.Додати майонез, сіль, перець, ретельно перемішати.

5.Викласти інгредієнти у форму та відправити в холодильник на 2 години.