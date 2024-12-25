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Похож на Оливье, но с селедкой: этот салат точно удивит гостей (видео)

Автор
Мария Швец
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Сочетание нежного картофеля с интенсивным вкусом сельди создает великолепный контраст, который понравится многим
Сочетание нежного картофеля с интенсивным вкусом сельди создает великолепный контраст, который понравится многим. Фото shuba.life

Это блюдо приготовит каждый

Самыми популярными блюдами на Новый год является "Оливье" и "Шуба". А что будет, если частично соединить эти салаты?

На первый взгляд это может показаться странным, однако вкус точно удивит близких. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "valeriia.cooking".

Как приготовить салат с сельдью

Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт.;
  • слабосоленая сельдь – 270 г;
  • морковь – 1 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • лук – 20 г;
  • майонез – 3-4 ст.;
  • соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Отварить картофель, морковь и яйца.

2.Сельдь почистить, убрать все лишнее.

3.Все ингредиенты нарезать кубиком.

4.Добавить майонез, соль, перец, тщательно перемешать.

5. Выложить ингредиенты в форму и отправить в холодильник на 2 часа.

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#Салат #Оливье #Селедка #Готовим дома