Похож на Оливье, но с селедкой: этот салат точно удивит гостей (видео)
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Это блюдо приготовит каждый
Самыми популярными блюдами на Новый год является "Оливье" и "Шуба". А что будет, если частично соединить эти салаты?
На первый взгляд это может показаться странным, однако вкус точно удивит близких. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "valeriia.cooking".
Как приготовить салат с сельдью
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт.;
- слабосоленая сельдь – 270 г;
- морковь – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- лук – 20 г;
- майонез – 3-4 ст.;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Отварить картофель, морковь и яйца.
2.Сельдь почистить, убрать все лишнее.
3.Все ингредиенты нарезать кубиком.
4.Добавить майонез, соль, перец, тщательно перемешать.
5. Выложить ингредиенты в форму и отправить в холодильник на 2 часа.