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До новорічного столу або на кожен день: салат з авокадо, зеленню та тунцем ви приготуєте за 5 хвилин (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачний, легкий, яскравий
Смачний, легкий, яскравий. Фото 1000.menu

Може бути основною стравою або перекусом

Авокадо уже давно є звичним фруктом у продуктовому кошику багатьох господинь. Його їдять просто так, готують смачні намазки або ж додають до салатів.

Рецептом одного з таких ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "galina.sirotyk".

Як приготувати салат з авокадо та тунцем

Інгредієнти:

  • рукола;
  • яйце;
  • фета;
  • огірок;
  • тунець;
  • авокадо;

Заправка:

  • соєвий соус;
  • гірчиця діжонська;
  • лимонний сік;
  • мед;
  • олія;

Спосіб приготування:

1.Огірками нарізати слайсами.

2.Авокадо нарізати кубиками.

3.Відварені яйця нарізати кубиками.

4.Сир нарізати кубиками.

5.Тунець розім'яти виделкою.

6.Змішати все для заправки.

7.Викласти на блюдо руколу, яйця, сир, авокадо, тунець, полити заправкою і можна їсти.

Теги:
#Салат #Авокадо #Готуємо вдома