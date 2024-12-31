До новорічного столу або на кожен день: салат з авокадо, зеленню та тунцем ви приготуєте за 5 хвилин (відео)
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Може бути основною стравою або перекусом
Авокадо уже давно є звичним фруктом у продуктовому кошику багатьох господинь. Його їдять просто так, готують смачні намазки або ж додають до салатів.
Рецептом одного з таких ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "galina.sirotyk".
Як приготувати салат з авокадо та тунцем
Інгредієнти:
- рукола;
- яйце;
- фета;
- огірок;
- тунець;
- авокадо;
Заправка:
- соєвий соус;
- гірчиця діжонська;
- лимонний сік;
- мед;
- олія;
Спосіб приготування:
1.Огірками нарізати слайсами.
2.Авокадо нарізати кубиками.
3.Відварені яйця нарізати кубиками.
4.Сир нарізати кубиками.
5.Тунець розім'яти виделкою.
6.Змішати все для заправки.
7.Викласти на блюдо руколу, яйця, сир, авокадо, тунець, полити заправкою і можна їсти.