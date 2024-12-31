До новорічного столу або на кожен день: салат з авокадо, зеленню та тунцем ви приготуєте за 5 хвилин (відео)

Може бути основною стравою або перекусом

Авокадо уже давно є звичним фруктом у продуктовому кошику багатьох господинь. Його їдять просто так, готують смачні намазки або ж додають до салатів.

Рецептом одного з таких ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "galina.sirotyk".

Як приготувати салат з авокадо та тунцем

Інгредієнти:

рукола;

яйце;

фета;

огірок;

тунець;

авокадо;

Заправка:

соєвий соус;

гірчиця діжонська;

лимонний сік;

мед;

олія;

Спосіб приготування:

1.Огірками нарізати слайсами.

2.Авокадо нарізати кубиками.

3.Відварені яйця нарізати кубиками.

4.Сир нарізати кубиками.

5.Тунець розім'яти виделкою.

6.Змішати все для заправки.

7.Викласти на блюдо руколу, яйця, сир, авокадо, тунець, полити заправкою і можна їсти.