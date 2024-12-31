К новогоднему столу или на каждый день: салат из авокадо, зеленью и тунцом вы приготовите за 5 минут (видео)

Может быть основным блюдом или перекусом

Авокадо уже давно является привычным фруктом в продуктовой корзине многих хозяек. Его едят просто так, готовят вкусные намазки или же добавляют в салаты.

Рецептом одного из таких мы сегодня хотим поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "galina.sirotyk".

Как приготовить салат из авокадо и тунца

Ингредиенты:

руккола;

яйцо;

фета;

огурец;

тунец;

авокадо;

Заправка:

соевый соус;

горчица дижонская;

лимонный сок;

мед;

масло;

Способ приготовления:

1.Огурцы нарезать слайсами.

2.Авокадо нарезать кубиками.

3.Отваренные яйца нарезать кубиками.

4. Сыр порезать кубиками.

5.Тунец размять вилкой.

6.Смешать все для заправки.

7.Выложить на блюдо рукколу, яйца, сыр, авокадо, тунец, полить заправкой и можно есть.