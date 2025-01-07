Вийде ніжним та не без гірчинки: як приготувати ідеальний печінковий паштет (відео)

Дуже смачний, ніжний, корисний

Печінка є смачним, корисним та бюджетним продуктом. Її можна посмажити з апельсиновим соком або ж приготувати смачний паштет.

Саме рецептом такого ми сьогодні й хочемо поділитися. Завдяки деяким хитрощам закуска вийде ідеальною, інформують на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".

Як приготувати печінковий паштет

Інгредієнти:

печінка — 600 г;

молоко — 0,5 л;

вершкове масло — 60 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

ром — 1 ст.л;

мускатний горіх — дрібка;

сіль — 1/2 ч.л;

чорний перець — 1/3 ч.л (можна білий перець);

вершки 30% — 300 мл;

Спосіб приготування:

1.Печінку очистити від плівки, нарізати однаковими шматочками та залити молоком на 30 хвилин. Це прибере неприємний запах та залишки крові.

2.Обсмажити цибулю з морквою до м'якості моркви.

3.Додати ром, вершкове масло та мускатний горіх.

4.Печінку приготувати на вугіллі до повної готовності або запекти в духовці.

5.Викласти всі складові в блендер, додати вершки, сіль та перець.

6.Подрібнити, викласти у контейнер та покласти в холодильник до застигання, можна зверху залити розтопленим вершковим маслом.