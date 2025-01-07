Вийде ніжним та не без гірчинки: як приготувати ідеальний печінковий паштет (відео)
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Дуже смачний, ніжний, корисний
Печінка є смачним, корисним та бюджетним продуктом. Її можна посмажити з апельсиновим соком або ж приготувати смачний паштет.
Саме рецептом такого ми сьогодні й хочемо поділитися. Завдяки деяким хитрощам закуска вийде ідеальною, інформують на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".
Як приготувати печінковий паштет
Інгредієнти:
- печінка — 600 г;
- молоко — 0,5 л;
- вершкове масло — 60 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- ром — 1 ст.л;
- мускатний горіх — дрібка;
- сіль — 1/2 ч.л;
- чорний перець — 1/3 ч.л (можна білий перець);
- вершки 30% — 300 мл;
Спосіб приготування:
1.Печінку очистити від плівки, нарізати однаковими шматочками та залити молоком на 30 хвилин. Це прибере неприємний запах та залишки крові.
2.Обсмажити цибулю з морквою до м'якості моркви.
3.Додати ром, вершкове масло та мускатний горіх.
4.Печінку приготувати на вугіллі до повної готовності або запекти в духовці.
5.Викласти всі складові в блендер, додати вершки, сіль та перець.
6.Подрібнити, викласти у контейнер та покласти в холодильник до застигання, можна зверху залити розтопленим вершковим маслом.