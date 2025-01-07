Выйдет нежным и не без горчинки: как приготовить идеальный печеночный паштет (видео)
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Очень вкусный, нежный, полезный
Печень является вкусным, полезным и бюджетным продуктом. Ее можно пожарить с апельсиновым соком или приготовить вкусный паштет.
Именно таким рецептом мы сегодня и хотим поделиться. Благодаря некоторым уловкам закуска получится идеальной, информируют на Instagram-странице "ponomar_valeriy".
Как приготовить печеночный паштет
Ингредиенты:
- печень — 600 г;
- молоко – 0,5 л;
- сливочное масло — 60 г;
- лук – 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- ром — 1 ст.л;
- мускатный орех – щепотка;
- соль — 1/2 ч.л;
- черный перец — 1/3 ч.л (можно белый перец);
- сливки 30% — 300 мл;
Способ приготовления:
1.Печень очистить от пленки, нарезать одинаковыми кусочками и залить молоком на 30 минут. Это заберет неприятный запах и остатки крови.
2.Обжарить лук с морковью до мягкости моркови.
3.Добавить ром, сливочное масло и мускатный орех.
4.Печень приготовить на угле до полной готовности или запечь в духовке.
5.Выложить все составляющие в блендер, добавить сливки, соль и перец.
6. Измельчить, выложить в контейнер и положить в холодильник до застывания, можно сверху залить растопленным сливочным маслом.