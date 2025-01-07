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Выйдет нежным и не без горчинки: как приготовить идеальный печеночный паштет (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Прекрасное питательное блюдо
Прекрасное питательное блюдо. Фото shuba.life

Очень вкусный, нежный, полезный

Печень является вкусным, полезным и бюджетным продуктом. Ее можно пожарить с апельсиновым соком или приготовить вкусный паштет.

Именно таким рецептом мы сегодня и хотим поделиться. Благодаря некоторым уловкам закуска получится идеальной, информируют на Instagram-странице "ponomar_valeriy".

Как приготовить печеночный паштет

Ингредиенты:

  • печень — 600 г;
  • молоко – 0,5 л;
  • сливочное масло — 60 г;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • ром — 1 ст.л;
  • мускатный орех – щепотка;
  • соль — 1/2 ч.л;
  • черный перец — 1/3 ч.л (можно белый перец);
  • сливки 30% — 300 мл;

Способ приготовления:

1.Печень очистить от пленки, нарезать одинаковыми кусочками и залить молоком на 30 минут. Это заберет неприятный запах и остатки крови.

2.Обжарить лук с морковью до мягкости моркови.

3.Добавить ром, сливочное масло и мускатный орех.

4.Печень приготовить на угле до полной готовности или запечь в духовке.

5.Выложить все составляющие в блендер, добавить сливки, соль и перец.

6. Измельчить, выложить в контейнер и положить в холодильник до застывания, можно сверху залить растопленным сливочным маслом.

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#Закуска #Паштет #Готовим дома