Розкішна грузинська страва на вашій кухні: покроковий рецепт від шеф-кухаря (відео)
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Рецепт гострого грузинського супу
Ситні, смачні супи є буквально в кожній культурі. Ми ділились рецептом смачного польського супу під назвою журек. Тепер розповімо, як приготувати грузинську страву харчо.
Рецептом у відео на своєму ютуб-каналі поділився шеф-кухар та кулінарний блогер Андрій Клюс. Ця страва дуже ароматна, пряна та апетитна.
Інгредієнти:
- Яловичина на кістці (лопатка) – 850 г
- Морква – 280 г
- Цибуля ріпчаста – 320 г
- Цибуля порей – 150 г
- Корінь селери – 150 г
- Круглий рис – 100 г
- Часник – 20 г
- Томатна паста – 200 г
- Свіжий помідор – 200 г
- Лавровий лист – 2 шт.
- Хмелі-сунелі, коріандр – по 10 г
- Сіль, гостра приправа/перець – до смаку
- Аджика – 100 г
- Соус ткемалі – 100 г
- Олія для смаження, зелень для подачі
Спосіб приготування:
- Залити яловичину водою та поставити нагріватися. Обсмажити м'ясо на сковороді до золотистої скоринки з усіх боків, посолити часниковою сіллю. Додати обсмажене м'ясо у воду.
- Обпалити на вогні половину цибулі, половину моркви та корінь селери. Зелену частину порею додати сирою. Обпалені овочі та лавровий лист додати в бульйон.
- Довести до кипіння, потім зменшити вогонь і варити мінімум 1 годину. Посолити бульйон.
- Тим часом дрібно нарізати цибулю ріпчасту та білу частину порею. Моркву нарізати кубиками. Обсмажити цибулю порей, потім додати ріпчасту цибулю, моркву та в кінці подрібнений часник. Посолити.
- Додати до підсмажки томатну пасту та прогріти її. Повернути овочі, додати аджику, спеції, гостру приправу/перець.
- Зі свіжого помідора зняти шкірку, нарізати кубиками. Додати помідор до підсмажки та прогріти. З готового бульйону дістати овочі, лавровий лист та м'ясо.
- Коли м'ясо трохи охолоне, відокремити від кістки та нарізати шматочками. В бульйон додати рис та варити 20 хвилин. Додати підсмажку та м'ясо.
- В кінці додати в суп соус ткемалі (за смаком), часник та більшу частину зелені. Довести до кипіння та зняти з вогню.
Гарячий суп посипаємо зеленню при подачі. Також ми розповідали, як запекти цілу курку в духовці.