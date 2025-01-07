Розкішна грузинська страва на вашій кухні: покроковий рецепт від шеф-кухаря (відео)

Рецепт гострого грузинського супу

Ситні, смачні супи є буквально в кожній культурі. Ми ділились рецептом смачного польського супу під назвою журек. Тепер розповімо, як приготувати грузинську страву харчо.

Рецептом у відео на своєму ютуб-каналі поділився шеф-кухар та кулінарний блогер Андрій Клюс. Ця страва дуже ароматна, пряна та апетитна.

Інгредієнти:

Яловичина на кістці (лопатка) – 850 г

Морква – 280 г

Цибуля ріпчаста – 320 г

Цибуля порей – 150 г

Корінь селери – 150 г

Круглий рис – 100 г

Часник – 20 г

Томатна паста – 200 г

Свіжий помідор – 200 г

Лавровий лист – 2 шт.

Хмелі-сунелі, коріандр – по 10 г

Сіль, гостра приправа/перець – до смаку

Аджика – 100 г

Соус ткемалі – 100 г

Олія для смаження, зелень для подачі

Спосіб приготування:

Залити яловичину водою та поставити нагріватися. Обсмажити м'ясо на сковороді до золотистої скоринки з усіх боків, посолити часниковою сіллю. Додати обсмажене м'ясо у воду. Обпалити на вогні половину цибулі, половину моркви та корінь селери. Зелену частину порею додати сирою. Обпалені овочі та лавровий лист додати в бульйон. Довести до кипіння, потім зменшити вогонь і варити мінімум 1 годину. Посолити бульйон. Тим часом дрібно нарізати цибулю ріпчасту та білу частину порею. Моркву нарізати кубиками. Обсмажити цибулю порей, потім додати ріпчасту цибулю, моркву та в кінці подрібнений часник. Посолити. Додати до підсмажки томатну пасту та прогріти її. Повернути овочі, додати аджику, спеції, гостру приправу/перець. Зі свіжого помідора зняти шкірку, нарізати кубиками. Додати помідор до підсмажки та прогріти. З готового бульйону дістати овочі, лавровий лист та м'ясо. Коли м'ясо трохи охолоне, відокремити від кістки та нарізати шматочками. В бульйон додати рис та варити 20 хвилин. Додати підсмажку та м'ясо. В кінці додати в суп соус ткемалі (за смаком), часник та більшу частину зелені. Довести до кипіння та зняти з вогню.

Гарячий суп посипаємо зеленню при подачі. Також ми розповідали, як запекти цілу курку в духовці.