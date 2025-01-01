Рецепт найкращого похмільного супу: польські господині готують його три дні, а тут 30 хвилин — і готово (ВІДЕО)

Чудовий скорочений рецепт польського журека

Наваристий, ароматний суп — те, що треба після свят. Ми розповідали, як приготувати сирний суп з ковбасками. Тепер ділимось рецептом ароматного польського супу, який ще називають "похмільним".

Традиційний польський журек готується кілька днів, але цей рецепт дозволить вам насолодитися смачним та ситним супом всього за 20 хвилин. Це ідеальний варіант, коли час обмежений, а хочеться чогось гарячого та поживного. Рецептом поділились у відео з кулінарного ютуб-каналу "Смакуй життя зі Світланою Міхальчук".

Інгредієнти:

1 пакетик сухої закваски для журека

0,5 кільця копченої ковбаси (будь-якої на ваш смак)

1 середня цибулина

1 невелика морква

0,5 літра сметани (бажано 15% жирності)

варене яйце для подачі

свіжа зелень (кріп, петрушка) – до смаку

сіль та перець – до смаку

рослинна олія для смаження

Спосіб приготування:

Поставте варитися яйця. Почистіть цибулю та моркву. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на крупній тертці. Ковбасу наріжте півкільцями (якщо оболонка не натуральна, зніміть її). У товстостінній каструлі або казані розігрійте невелику кількість рослинної олії. Додайте цибулю та тушкуйте її до м'якості. Потім додайте натерту моркву та тушкуйте ще кілька хвилин, доки вона злегка не розм'якшиться. Додайте нарізану ковбасу та обсмажуйте все разом ще 2-3 хвилини. В окремій мисці залийте суху закваску холодною водою, ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Вилийте отриману суміш до каструлі з овочами та ковбасою. Перемішайте та доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь та додайте сметану. Ретельно перемішайте. Посоліть та поперчіть до власного смаку. Доведіть суп до кипіння та зніміть з вогню.

Залишилось лише розлити журек по тарілках та додати в кожну тарілку половинку вареного яйця та зелень — для прикраси. Також ми ділились рецептом смачного та яскравого салату.