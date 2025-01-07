Роскошное грузинское блюдо на вашей кухне: пошаговый рецепт от шеф-повара (видео)

Рецепт острого грузинского супа

Сытные, вкусные супы буквально в каждой культуре. Мы делились рецептом вкусного польского супа под названием журек. Теперь расскажем, как приготовить грузинское блюдо пищу.

Рецептом в видео на своем ютуб-канале поделился шеф-повар и кулинарный блоггер Андрей Клюс. Это блюдо очень ароматное, пряное и аппетитное.

Ингредиенты:

Говядина на кости (лопатка) – 850 г

Морковь – 280 г

Лук репчатый – 320 г

Лук порей – 150 г

Корень сельдерея – 150 г

Круглый рис – 100 г

Чеснок – 20 г

Томатная паста – 200 г

Свежий помидор – 200 г

Лавровый лист – 2 шт.

Хмели-сунели, кориандр – по 10 г

Соль, острая приправа/перец – по вкусу

Аджика – 100 г

Соус ткемали – 100 г

Масло для жарки, зелень для подачи

Способ приготовления:

Залить говядину водой и поставить нагреться. Обжарить мясо на сковороде до золотистой корочки со всех сторон, посолить чесночной солью. Добавить обжаренное мясо в воду. Обжечь на огне половину лука, половину моркови и корень сельдерея. Зеленую часть порея добавить сырой. Обожженные овощи и лавровый лист добавить в бульон. Довести до кипения, затем убавить огонь и варить минимум 1 час. Посолить бульон. Между тем мелко нарезать репчатый лук и белую часть порея. Морковь порезать кубиками. Обжарить лук порей, затем добавить репчатый лук, морковь и в конце измельченный чеснок. Посолить. Добавить в поджарку томатную пасту и прогреть ее. Вернуть овощи, добавить аджику, специи, острую приправу/перец. Со свежего помидора снять кожуру, порезать кубиками. Добавить помидор в поджарку и прогреть. Из готового бульона достать овощи, лавровый лист и мясо. Когда мясо немного остынет, отделить от кости и нарезать кусочками. В бульон добавить рис и варить 20 минут. Добавить поджарку и мясо. В конце добавить в суп соус ткемали (по вкусу), чеснок и большую часть зелени. Довести до кипения и снять с огня.

Горячий суп посыпаем зеленью при подаче. Также мы рассказывали, как запечь целую курицу в духовке.