Роскошное грузинское блюдо на вашей кухне: пошаговый рецепт от шеф-повара (видео)
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Рецепт острого грузинского супа
Сытные, вкусные супы буквально в каждой культуре. Мы делились рецептом вкусного польского супа под названием журек. Теперь расскажем, как приготовить грузинское блюдо пищу.
Рецептом в видео на своем ютуб-канале поделился шеф-повар и кулинарный блоггер Андрей Клюс. Это блюдо очень ароматное, пряное и аппетитное.
Ингредиенты:
- Говядина на кости (лопатка) – 850 г
- Морковь – 280 г
- Лук репчатый – 320 г
- Лук порей – 150 г
- Корень сельдерея – 150 г
- Круглый рис – 100 г
- Чеснок – 20 г
- Томатная паста – 200 г
- Свежий помидор – 200 г
- Лавровый лист – 2 шт.
- Хмели-сунели, кориандр – по 10 г
- Соль, острая приправа/перец – по вкусу
- Аджика – 100 г
- Соус ткемали – 100 г
- Масло для жарки, зелень для подачи
Способ приготовления:
- Залить говядину водой и поставить нагреться. Обжарить мясо на сковороде до золотистой корочки со всех сторон, посолить чесночной солью. Добавить обжаренное мясо в воду.
- Обжечь на огне половину лука, половину моркови и корень сельдерея. Зеленую часть порея добавить сырой. Обожженные овощи и лавровый лист добавить в бульон.
- Довести до кипения, затем убавить огонь и варить минимум 1 час. Посолить бульон.
- Между тем мелко нарезать репчатый лук и белую часть порея. Морковь порезать кубиками. Обжарить лук порей, затем добавить репчатый лук, морковь и в конце измельченный чеснок. Посолить.
- Добавить в поджарку томатную пасту и прогреть ее. Вернуть овощи, добавить аджику, специи, острую приправу/перец.
- Со свежего помидора снять кожуру, порезать кубиками. Добавить помидор в поджарку и прогреть. Из готового бульона достать овощи, лавровый лист и мясо.
- Когда мясо немного остынет, отделить от кости и нарезать кусочками. В бульон добавить рис и варить 20 минут. Добавить поджарку и мясо.
- В конце добавить в суп соус ткемали (по вкусу), чеснок и большую часть зелени. Довести до кипения и снять с огня.
Горячий суп посыпаем зеленью при подаче. Также мы рассказывали, как запечь целую курицу в духовке.