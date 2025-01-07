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Роскошное грузинское блюдо на вашей кухне: пошаговый рецепт от шеф-повара (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Как приготовить аппетитную пищу
Как приготовить аппетитную пищу. Фото Андрей Клюс

Рецепт острого грузинского супа

Сытные, вкусные супы буквально в каждой культуре. Мы делились рецептом вкусного польского супа под названием журек. Теперь расскажем, как приготовить грузинское блюдо пищу.

Рецептом в видео на своем ютуб-канале поделился шеф-повар и кулинарный блоггер Андрей Клюс. Это блюдо очень ароматное, пряное и аппетитное.

Ингредиенты:

  • Говядина на кости (лопатка) – 850 г
  • Морковь – 280 г
  • Лук репчатый – 320 г
  • Лук порей – 150 г
  • Корень сельдерея – 150 г
  • Круглый рис – 100 г
  • Чеснок – 20 г
  • Томатная паста – 200 г
  • Свежий помидор – 200 г
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Хмели-сунели, кориандр – по 10 г
  • Соль, острая приправа/перец – по вкусу
  • Аджика – 100 г
  • Соус ткемали – 100 г
  • Масло для жарки, зелень для подачи

Способ приготовления:

  1. Залить говядину водой и поставить нагреться. Обжарить мясо на сковороде до золотистой корочки со всех сторон, посолить чесночной солью. Добавить обжаренное мясо в воду.
  2. Обжечь на огне половину лука, половину моркови и корень сельдерея. Зеленую часть порея добавить сырой. Обожженные овощи и лавровый лист добавить в бульон.
  3. Довести до кипения, затем убавить огонь и варить минимум 1 час. Посолить бульон.
  4. Между тем мелко нарезать репчатый лук и белую часть порея. Морковь порезать кубиками. Обжарить лук порей, затем добавить репчатый лук, морковь и в конце измельченный чеснок. Посолить.
  5. Добавить в поджарку томатную пасту и прогреть ее. Вернуть овощи, добавить аджику, специи, острую приправу/перец.
  6. Со свежего помидора снять кожуру, порезать кубиками. Добавить помидор в поджарку и прогреть. Из готового бульона достать овощи, лавровый лист и мясо.
  7. Когда мясо немного остынет, отделить от кости и нарезать кусочками. В бульон добавить рис и варить 20 минут. Добавить поджарку и мясо.
  8. В конце добавить в суп соус ткемали (по вкусу), чеснок и большую часть зелени. Довести до кипения и снять с огня.

Горячий суп посыпаем зеленью при подаче. Также мы рассказывали, как запечь целую курицу в духовке.

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#Рецепт #Суп #Злак #Андрей Клюс