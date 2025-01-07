Гарячі бутерброди на сковороді: рідні проситимуть їх готувати щодня (відео)

Рецепт смачного та простого сніданку

Цей рецепт – справжня знахідка для любителів ситних сніданків та швидких перекусів. Хрумкий хліб, ніжний сир та ароматна шинка – прості інгредієнти, які перетворюються на справжнє гастрономічне задоволення. Ці сендвічі готуються на сковороді і не вимагають складних навичок, тому з ними впорається навіть кулінар-початківець. Чудовий варіант для сніданку.

Рецептом поділився YouTube-блогер Köstliche Hausrezepte.

Інгредієнти:

яйця 2 шт.;

молоко 1/2 склянки;

сіль за смаком;

сир 80 грам;

зелена цибуля;

олія ГХІ 1 столова ложка;

4 шматки хліба;

сир 4 скибочки;

шинка 2 скибочки.

Етапи приготування:

1. Яйця вибиваємо в миску, додаємо до них молоко та сіль, збиваємо.

2. Натираємо сир на великій тертці.

3. Зелену цибулю дрібно нарізаємо.

4. Розігріваємо сковороду і змащуємо топленим маслом ГХІ.

5. Дві скибочки хліба занурюємо в яєчно-молочну суміш і викладаємо на сковороду. Підсмажуємо з обох сторін.

6. Дві скибочки, що залишилися, також занурюємо в яєчно-молочну суміш і викладаємо на сковороду. Суміш, що залишилася, виливаємо зверху.

7. Коли суміш трохи запечеться, за допомогою лопатки підіймаємо її на хліб та перевертаємо. Зверху викладаємо сир, шинку, сир та обсмажені до цього скибочки хліба. Посипаємо натертим сиром та накриваємо кришкою.

8. Коли сир розплавиться, посипаємо зверху зеленою цибулею та знімаємо бутерброди зі сковороди.

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