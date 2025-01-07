Горячие бутерброды на сковороде: родные будут просить готовить их каждый день (видео)

Рецепт вкусного и простого завтрака

Этот рецепт – настоящая находка для любителей сытных завтраков и быстрых перекусов. Хрустящий хлеб, нежный сыр и ароматная ветчина – простые ингредиенты, которые превращаются в настоящее гастрономическое удовольствие. Эти сэндвичи готовятся на сковороде и не требуют сложных навыков, поэтому с ними справится даже начинающий кулинар. Прекрасный вариант для завтрака.

Рецептом поделился YouTube-блогер Köstliche Hausrezepte.

Ингредиенты:

Яйца 2 шт.;

молоко 1/2 стакана;

соль по вкусу;

сыр 80 грамм;

зеленый лук;

масло ГХИ 1 столовая ложка;

4 куска хлеба;

сыр 4 ломтика;

ветчина 2 ломтика.

Этапы приготовления:

1. Яйца выбиваем в миску, добавляем к ним молоко и соль, взбиваем венчиком.

2. Натираем сыр на крупной терке.

3. Зеленый лук мелко нарезаем.

4. Разогреваем сковороду и смазываем топленым маслом.

5. Два ломтика хлеба окунаем в яично-молочную смесь и выкладываем на сковороду. Поджариваем с двух сторон.

6. Оставшиеся два ломтика также окунаем в яично-молочную смесь и выкладываем на сковороду. Оставшуюся смесь выливаем сверху.

7. Когда смесь немного запечется, с помощью лопатки поднимаем ее на хлеб и переворачиваем. Сверху выкладываем сыр, ветчину, сыр и обжаренные до этого ломтики хлеба. Посыпаем натертым сыром и накрываем крышкой.

8. Когда сыр расплавиться, посыпаем сверху зеленым луком и снимаем бутерброды со сковороды.

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