Горячие бутерброды на сковороде: родные будут просить готовить их каждый день (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Рецепт вкусного и простого завтрака
Этот рецепт – настоящая находка для любителей сытных завтраков и быстрых перекусов. Хрустящий хлеб, нежный сыр и ароматная ветчина – простые ингредиенты, которые превращаются в настоящее гастрономическое удовольствие. Эти сэндвичи готовятся на сковороде и не требуют сложных навыков, поэтому с ними справится даже начинающий кулинар. Прекрасный вариант для завтрака.
Рецептом поделился YouTube-блогер Köstliche Hausrezepte.
Ингредиенты:
- Яйца 2 шт.;
- молоко 1/2 стакана;
- соль по вкусу;
- сыр 80 грамм;
- зеленый лук;
- масло ГХИ 1 столовая ложка;
- 4 куска хлеба;
- сыр 4 ломтика;
- ветчина 2 ломтика.
Этапы приготовления:
1. Яйца выбиваем в миску, добавляем к ним молоко и соль, взбиваем венчиком.
2. Натираем сыр на крупной терке.
3. Зеленый лук мелко нарезаем.
4. Разогреваем сковороду и смазываем топленым маслом.
5. Два ломтика хлеба окунаем в яично-молочную смесь и выкладываем на сковороду. Поджариваем с двух сторон.
6. Оставшиеся два ломтика также окунаем в яично-молочную смесь и выкладываем на сковороду. Оставшуюся смесь выливаем сверху.
7. Когда смесь немного запечется, с помощью лопатки поднимаем ее на хлеб и переворачиваем. Сверху выкладываем сыр, ветчину, сыр и обжаренные до этого ломтики хлеба. Посыпаем натертым сыром и накрываем крышкой.
8. Когда сыр расплавиться, посыпаем сверху зеленым луком и снимаем бутерброды со сковороды.
Ранее "Телеграф" делился рецептом бендериков с мясом. Аппетитные блины с мясной начинкой подойдут как для повседневного, так и для праздничного меню.