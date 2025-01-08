Вийдуть смачнішими, ніж у популярному ресторані: рецепт ароматних курячих крилець (відео)

Швидкий та бюджетний рецепт

Курячі крильця – улюблений смаколик багатьох, незалежно від способу їх приготування. Проте чимало господинь прагнуть повторити смак тих крилець, які пропонують у популярних ресторанах швидкого харчування.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати цю страву за рецептом, що перевершує будь-які очікування. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Як приготувати курячі крильця

Інгредієнти:

курячі крильця – 700 г;

прованські трави;

сушений часник;

перець;

копчена паприка;

олія – 2 ст. л.;

борошно – 2-3 ст. л.;

Інгредієнти для соусу:

вершкове масло – 20 г;

мед – 20 г;

лимонний сік – 1 ч. л.;

кетчуп – 3-4 ст. л.;

перець чилі – 2 ч.л.;

копчена паприка – 2 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Курячі крила розділити на дві частини по сухожиллю.

2.Додати прованські трави, сушений часник, копчену паприку, перець, влити олію і вимішати. Залишити маринуватись на 1 годину.

3.Обваляти крила в борошні, викласти на пергамент і відправити у духовку на 40-45 хв, при 180 градусах.

4.За 5 хвилин до закінчення випікання крилець почати готувати соус. У сковорідці розтопити масло, додати мед, кетчуп, паприку, гострий перець та лимонний сік. Вимісити до однорідності та готувати ще 1 хвилину.

5.Вимкнути нагрів соусу, додати до нього крила, добре перемішати і страва готова.