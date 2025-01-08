Вийдуть смачнішими, ніж у популярному ресторані: рецепт ароматних курячих крилець (відео)
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Швидкий та бюджетний рецепт
Курячі крильця – улюблений смаколик багатьох, незалежно від способу їх приготування. Проте чимало господинь прагнуть повторити смак тих крилець, які пропонують у популярних ресторанах швидкого харчування.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати цю страву за рецептом, що перевершує будь-які очікування. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".
Як приготувати курячі крильця
Інгредієнти:
- курячі крильця – 700 г;
- прованські трави;
- сушений часник;
- перець;
- копчена паприка;
- олія – 2 ст. л.;
- борошно – 2-3 ст. л.;
Інгредієнти для соусу:
- вершкове масло – 20 г;
- мед – 20 г;
- лимонний сік – 1 ч. л.;
- кетчуп – 3-4 ст. л.;
- перець чилі – 2 ч.л.;
- копчена паприка – 2 ч. л.;
Спосіб приготування:
1.Курячі крила розділити на дві частини по сухожиллю.
2.Додати прованські трави, сушений часник, копчену паприку, перець, влити олію і вимішати. Залишити маринуватись на 1 годину.
3.Обваляти крила в борошні, викласти на пергамент і відправити у духовку на 40-45 хв, при 180 градусах.
4.За 5 хвилин до закінчення випікання крилець почати готувати соус. У сковорідці розтопити масло, додати мед, кетчуп, паприку, гострий перець та лимонний сік. Вимісити до однорідності та готувати ще 1 хвилину.
5.Вимкнути нагрів соусу, додати до нього крила, добре перемішати і страва готова.