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Вийдуть смачнішими, ніж у популярному ресторані: рецепт ароматних курячих крилець (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Настільки смачні, що неможливо зупинитись
Настільки смачні, що неможливо зупинитись. Фото shuba.life

Швидкий та бюджетний рецепт

Курячі крильця – улюблений смаколик багатьох, незалежно від способу їх приготування. Проте чимало господинь прагнуть повторити смак тих крилець, які пропонують у популярних ресторанах швидкого харчування.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати цю страву за рецептом, що перевершує будь-які очікування. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Як приготувати курячі крильця

Інгредієнти:

  • курячі крильця – 700 г;
  • прованські трави;
  • сушений часник;
  • перець;
  • копчена паприка;
  • олія – 2 ст. л.;
  • борошно – 2-3 ст. л.;

Інгредієнти для соусу:

  • вершкове масло – 20 г;
  • мед – 20 г;
  • лимонний сік – 1 ч. л.;
  • кетчуп – 3-4 ст. л.;
  • перець чилі – 2 ч.л.;
  • копчена паприка – 2 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Курячі крила розділити на дві частини по сухожиллю.

2.Додати прованські трави, сушений часник, копчену паприку, перець, влити олію і вимішати. Залишити маринуватись на 1 годину.

3.Обваляти крила в борошні, викласти на пергамент і відправити у духовку на 40-45 хв, при 180 градусах.

4.За 5 хвилин до закінчення випікання крилець почати готувати соус. У сковорідці розтопити масло, додати мед, кетчуп, паприку, гострий перець та лимонний сік. Вимісити до однорідності та готувати ще 1 хвилину.

5.Вимкнути нагрів соусу, додати до нього крила, добре перемішати і страва готова.

Теги:
#Курятина #Крильця #Готуємо вдома