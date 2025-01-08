Выйдут вкуснее, чем в популярном ресторане: рецепт ароматных куриных крылышек (видео)
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Быстрый и бюджетный рецепт
Куриные крылышки – любимый вкус многих, независимо от способа их приготовления. Однако многие хозяйки стремятся повторить вкус тех крылышек, которые предлагают в популярных ресторанах быстрого питания.
Сегодня мы предлагаем приготовить это блюдо по рецепту, превосходящему любые ожидания. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".
Как приготовить куриные крылышки
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 700 г;
- прованские травы;
- сушеный чеснок;
- перец;
- копченая паприка;
- масло – 2 ст. л.;
- мука – 2-3 ст. л.;
Ингредиенты для соуса:
- сливочное масло – 20 г;
- мед – 20 г;
- лимонный сок – 1 ч. л.;
- кетчуп – 3-4 ст.
- перец чили – 2 ч.л.;
- копченая паприка – 2 ч. л.;
Способ приготовления:
1.Куриные крылья разделить на две части по сухожилию.
2.Добавить прованские травы, сушеный чеснок, копченую паприку, перец, влить масло и вымешать. Оставить мариноваться на 1 час.
3.Обвалять крылья в муке, выложить на пергамент и отправить в духовку на 40-45 мин, при 180 градусах.
4.За 5 минут до окончания выпекания крылышек начать готовить соус. В сковороде растопить масло, добавить мед, кетчуп, паприку, перец и лимонный сок. Вымешать до однородности и готовить 1 минуту.
5. Выключить нагрев соуса, добавить к нему крылья, хорошо перемешать и блюдо готово.