Выйдут вкуснее, чем в популярном ресторане: рецепт ароматных куриных крылышек (видео)

Быстрый и бюджетный рецепт

Куриные крылышки – любимый вкус многих, независимо от способа их приготовления. Однако многие хозяйки стремятся повторить вкус тех крылышек, которые предлагают в популярных ресторанах быстрого питания.

Сегодня мы предлагаем приготовить это блюдо по рецепту, превосходящему любые ожидания. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить куриные крылышки

Ингредиенты:

куриные крылышки – 700 г;

прованские травы;

сушеный чеснок;

перец;

копченая паприка;

масло – 2 ст. л.;

мука – 2-3 ст. л.;

Ингредиенты для соуса:

сливочное масло – 20 г;

мед – 20 г;

лимонный сок – 1 ч. л.;

кетчуп – 3-4 ст.

перец чили – 2 ч.л.;

копченая паприка – 2 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Куриные крылья разделить на две части по сухожилию.

2.Добавить прованские травы, сушеный чеснок, копченую паприку, перец, влить масло и вымешать. Оставить мариноваться на 1 час.

3.Обвалять крылья в муке, выложить на пергамент и отправить в духовку на 40-45 мин, при 180 градусах.

4.За 5 минут до окончания выпекания крылышек начать готовить соус. В сковороде растопить масло, добавить мед, кетчуп, паприку, перец и лимонный сок. Вымешать до однородности и готовить 1 минуту.

5. Выключить нагрев соуса, добавить к нему крылья, хорошо перемешать и блюдо готово.