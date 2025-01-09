Не м'ясом єдиним: шашлик зі скумбрії виходить апетитним та соковитим (відео)
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Скумбрія порадує Вас своїм яскравим смаком
Скумбрія залишається однією з найпопулярніших риб на українському ринку завдяки своїй смаковій якості, доступній ціні та простоті у приготуванні, навіть для кулінарів-початківців. Її часто запікають, тушкують з овочами або маринують у різноманітних соусах.
Сьогодні ми пропонуємо спробувати новий спосіб приготування – зробити зі скумбрії шашлик. Ви будете приємно здивовані її насиченим смаком, інформують на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".
Як приготувати шашлик зі скумбрії
Інгредієнти
- скумбрія – 2 шт.;
- гірчиця діжонська – 2 ч. л.;
- гірчиця французька – 2 ч. л.;
- соєвий соус – 2-3 ч. л.;
- мед – 3 ч. л.;
Спосіб приготування:
1.Підморожену скумбрію почистити та нарізати.
2.Вийняти кістку та закрутити в рулетик.
3.Рибні рулетики нанизати на шпажки.
4.Змішати всі інгредієнти для маринаду.
5.Рибку викласти на пергамент, змастити соусом.
6.Випікаємо протягом 30 хвилин при 180 градусах.