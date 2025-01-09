Не м'ясом єдиним: шашлик зі скумбрії виходить апетитним та соковитим (відео)

Скумбрія порадує Вас своїм яскравим смаком

Скумбрія залишається однією з найпопулярніших риб на українському ринку завдяки своїй смаковій якості, доступній ціні та простоті у приготуванні, навіть для кулінарів-початківців. Її часто запікають, тушкують з овочами або маринують у різноманітних соусах.

Сьогодні ми пропонуємо спробувати новий спосіб приготування – зробити зі скумбрії шашлик. Ви будете приємно здивовані її насиченим смаком, інформують на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати шашлик зі скумбрії

Інгредієнти

скумбрія – 2 шт.;

гірчиця діжонська – 2 ч. л.;

гірчиця французька – 2 ч. л.;

соєвий соус – 2-3 ч. л.;

мед – 3 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Підморожену скумбрію почистити та нарізати.

2.Вийняти кістку та закрутити в рулетик.

3.Рибні рулетики нанизати на шпажки.

4.Змішати всі інгредієнти для маринаду.

5.Рибку викласти на пергамент, змастити соусом.

6.Випікаємо протягом 30 хвилин при 180 градусах.