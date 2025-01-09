Не мясом единым: шашлык из скумбрии получается аппетитным и сочным (видео)

Скумбрия порадует вас своим ярким вкусом

Скумбрия остается одной из самых популярных рыб на украинском рынке благодаря своему вкусовому качеству, доступной цене и простоте в приготовлении, даже для начинающих кулинаров. Ее часто запекают, тушат с овощами или маринуют в разных соусах.

Сегодня мы предлагаем попробовать новый способ приготовления – сделать из скумбрии шашлык. Вы будете приятно удивлены ее насыщенным вкусом, информируют на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить шашлык из скумбрии

Ингредиенты

скумбрия – 2 шт.;

горчица дижонская – 2 ч. л.;

горчица французская – 2 ч. л.;

соевый соус – 2-3 ч. л.;

мед – 3 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Подмороженную скумбрию почистить и нарезать.

2.Вынуть кость и закрутить в рулетик.

3.Рыбные рулетики нанизать на шпажки.

4.Смешать все ингредиенты для маринада.

5.Рыбку выложить на пергамент, смазать соусом.

6. Выпекать в течение 30 минут при 180 градусах.