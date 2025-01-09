Не мясом единым: шашлык из скумбрии получается аппетитным и сочным (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Скумбрия порадует вас своим ярким вкусом
Скумбрия остается одной из самых популярных рыб на украинском рынке благодаря своему вкусовому качеству, доступной цене и простоте в приготовлении, даже для начинающих кулинаров. Ее часто запекают, тушат с овощами или маринуют в разных соусах.
Сегодня мы предлагаем попробовать новый способ приготовления – сделать из скумбрии шашлык. Вы будете приятно удивлены ее насыщенным вкусом, информируют на Instagram-странице "alionakarpiuk".
Как приготовить шашлык из скумбрии
Ингредиенты
- скумбрия – 2 шт.;
- горчица дижонская – 2 ч. л.;
- горчица французская – 2 ч. л.;
- соевый соус – 2-3 ч. л.;
- мед – 3 ч. л.;
Способ приготовления:
1.Подмороженную скумбрию почистить и нарезать.
2.Вынуть кость и закрутить в рулетик.
3.Рыбные рулетики нанизать на шпажки.
4.Смешать все ингредиенты для маринада.
5.Рыбку выложить на пергамент, смазать соусом.
6. Выпекать в течение 30 минут при 180 градусах.