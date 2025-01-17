Курочка буде соковитою та з хрусткою скоринкою: як її смачно запекти (відео)

Дуже смачно та красиво, на святковий стіл

На обід можна приготувати багато смачних і поживних страв. Це можуть бути перші страви, такі як запашний борщ із пампушками, або ситні другі страви.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вам рецепт апетитної та ароматної страви, яким поділилися на Instagram-сторінці "andreiklius".

Як приготувати курочку соковитою

Інгредієнти:

ціла курка — 1 шт.;

сольовий розчин — 60 г солі розведених на 1 л води;

суміш улюблених спецій та солей;

часникова сіль — за смаком;

цілий лимон — 1 шт.;

олія;

Спосіб приготування:

1.Зробити сольовий розчин змішавши сіль та теплу воду. Занурити туди курку та залишити, як мінімум, на пару годин або на ніч.

2.Дістати курку, просушити паперовими рушниками.

3.Натерти курку с усіх боків сумішшю спецій, олією, залишити на пару годин.

4.Всередину вкласти лимон, заколоти зубочистками.

5.Запікати курочку у розігрітій до 150 градусів духовці 1 годину 20 хвилин, а потім ще 10 хвилин при 180-200 градусів для того, щоб утворилася золотиста скоринка.