Курочка будет сочной и с хрустящей корочкой: как ее вкусно запечь (видео)

Очень вкусно и красиво, на праздничный стол

На обед можно приготовить много вкусных и питательных блюд. Это могут быть первые блюда, такие как душистый борщ с пампушками, или сытные вторые блюда.

Сегодня мы хотим предложить вам рецепт аппетитного и ароматного блюда, которым поделились на Instagram-странице "andreiklius".

Как приготовить сочную курочку

Ингредиенты:

целая курица – 1 шт.;

солевой раствор — 60 г соли разбавленной на 1 л воды;

смесь излюбленных специй и солей;

чесночная соль – по вкусу;

целый лимон – 1 шт.;

растительное масло;

Способ приготовления:

1. Сделать солевой раствор смешав соль и теплую воду. Окунуть туда курицу и оставить как минимум на пару часов или на ночь.

2.Достать курицу, просушить бумажными полотенцами.

3.Натереть курицу со всех сторон смесью специй, растительным маслом, оставить на пару часов.

4.Внутрь уложить лимон, заколоть зубочистками.

5.Запекать курочку в разогретой до 150 градусов духовке 1 час 20 минут, а затем еще 10 минут при 180-200 градусах для того, чтобы образовалась золотистая корочка.