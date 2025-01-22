Якщо часу обмаль — приготуйте цей плов: впораєтеся за 30 хвилин (відео)

Страва виходить насиченою, ароматною та готувати її зовсім не довго

Якщо часу на приготування обіду обмаль, варто звернути увагу на приготування простих страв на кшталт кабачкового супу. Також чудовим варіантом може стати розсипчастий плов, який можна приготувати за пів години.

Швидкі рецепти не тільки зекономлять час, проведений на кухні, але й приємно здивують своїм результатом. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "my_little_fish_".

Як приготувати смачний плов

Інгредієнти:

пропарений рис;

свиняча вирізка;

перець солодкий;

морква;

паприка;

приправа "10 овочів";

приправа до плову;

вершкове масло;

часник;

Спосіб приготування:

1.М’ясо промити, зрізати все зайве, нарізати кубиками.

2.Моркву натерти на великій терці та обсмажити на пательні з олією.

3.Додати на пательню нарізаний слайсами перець та м’ясо, обсмажити.

4.Додати цілі зубчики часнику та гарно просмажити.

5.Висипати рис на сковорідку та знову просмажити.

6.Додати вершкове масло.

7.Коли масло розтануло, додати воду та всі необхідні спеції.

8.Накрити кришкою та тушкувати до готовності рису.