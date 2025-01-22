Если времени мало — приготовьте этот плов: справитесь за 30 минут (видео)

Блюдо получается насыщенным, ароматным и готовить его совсем не долго

Если времени на приготовление обеда мало, стоит обратить внимание на приготовление простых блюд вроде кабачкового супа. Также отличным вариантом может стать рассыпчатый плов, который можно приготовить за полчаса.

Быстрые рецепты не только сэкономят время, проведенное на кухне, но и приятно удивят своим результатом. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "my_little_fish_".

Как приготовить вкусный плов

Ингредиенты:

пропаренный рис;

свиная вырезка;

перец сладкий;

морковь;

паприка;

приправа "10 овощей";

приправа к плову;

сливочное масло;

чеснок;

Способ приготовления:

1.Мясо промыть, срезать все лишнее, порезать кубиками.

2.Морковь натереть на большой терке и обжарить на сковороде с растительным маслом.

3.Добавить на сковороду нарезанный слайсами перец и мясо, обжарить.

4.Добавить целые зубчики чеснока и хорошо прожарить.

5.Высыпать рис на сковороду и снова прожарить.

6.Добавить сливочное масло.

7.Когда масло растаяло, добавить воду и все необходимые специи.

8.Накрыть крышкой и тушить до готовности риса.