Чудова альтернатива м`ясним котлетам: як їх приготувати з квасолі (відео)

Такі котлети чудово урізноманітнять повсякденне меню

Котлети є популярною стравою, яка чудово насичує та легко готується. Їх готують з різних видів м'яса, але також котлети можна приготувати з бобових.

Рецептом саме такої страви ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "tastystories.feed".

Як приготувати котлети з квасолі

Інгредієнти:

квасоля – 500 г;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

сіль – 2 ч.л.;

приправа прованські трави – 1 ч. л. ;

борошно або панірувальні сухарі для панірування;

олія – для смаження;

Спосіб приготування:

1.Квасолю відварити до готовності. Викласти її в блендер, додати сіль та прованські трави, перебити блендером.

2.Моркву натерти на тертці, цибулю дрібно нарізати та обсмажити цибулю до золотистого кольору на олії та додати моркву.

3.Квасолеву масу з'єднати із засмажкою і мокрими руками сформувати кульки та обваляти в борошні або панірувальних сухарях.

4.Обсмажити на олії на середньому вогні.