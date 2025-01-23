Чудова альтернатива м`ясним котлетам: як їх приготувати з квасолі (відео)
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Такі котлети чудово урізноманітнять повсякденне меню
Котлети є популярною стравою, яка чудово насичує та легко готується. Їх готують з різних видів м'яса, але також котлети можна приготувати з бобових.
Рецептом саме такої страви ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "tastystories.feed".
Як приготувати котлети з квасолі
Інгредієнти:
- квасоля – 500 г;
- морква – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- сіль – 2 ч.л.;
- приправа прованські трави – 1 ч. л. ;
- борошно або панірувальні сухарі для панірування;
- олія – для смаження;
Спосіб приготування:
1.Квасолю відварити до готовності. Викласти її в блендер, додати сіль та прованські трави, перебити блендером.
2.Моркву натерти на тертці, цибулю дрібно нарізати та обсмажити цибулю до золотистого кольору на олії та додати моркву.
3.Квасолеву масу з'єднати із засмажкою і мокрими руками сформувати кульки та обваляти в борошні або панірувальних сухарях.
4.Обсмажити на олії на середньому вогні.