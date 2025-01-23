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Чудова альтернатива м`ясним котлетам: як їх приготувати з квасолі (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Смачна, ситна та поживна страва
Смачна, ситна та поживна страва. Фото instagram.com

Такі котлети чудово урізноманітнять повсякденне меню

Котлети є популярною стравою, яка чудово насичує та легко готується. Їх готують з різних видів м'яса, але також котлети можна приготувати з бобових.

Рецептом саме такої страви ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "tastystories.feed".

Як приготувати котлети з квасолі

Інгредієнти:

  • квасоля – 500 г;
  • морква – 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • сіль – 2 ч.л.;
  • приправа прованські трави – 1 ч. л. ;
  • борошно або панірувальні сухарі для панірування;
  • олія – для смаження;

Спосіб приготування:

1.Квасолю відварити до готовності. Викласти її в блендер, додати сіль та прованські трави, перебити блендером.

2.Моркву натерти на тертці, цибулю дрібно нарізати та обсмажити цибулю до золотистого кольору на олії та додати моркву.

3.Квасолеву масу з'єднати із засмажкою і мокрими руками сформувати кульки та обваляти в борошні або панірувальних сухарях.

4.Обсмажити на олії на середньому вогні.

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#Квасоля #Котлети #Готуємо вдома