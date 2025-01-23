Прекрасная альтернатива мясным котлетам: как их приготовить из фасоли (видео)
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Такие котлеты прекрасно разнообразят повседневное меню.
Котлеты являются популярным блюдом, которое отлично насыщает и легко готовится. Их готовят из разных видов мяса, но также котлеты можно приготовить из бобовых.
Рецептом такого блюда мы сегодня и хотим поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "tastystories.feed".
Как приготовить котлеты из фасоли
Ингредиенты:
- фасоль – 500 г;
- морковь – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- соль – 2 ч.л.;
- приправа прованские травы – 1 ч. л. ;
- мука или панировочные сухари для панировки;
- масло – для жарки;
Способ приготовления:
1. Фасоль отварить до готовности. Выложить ее в блендер, добавить соль и прованские травы, перебить блендером.
2. Морковь натереть на терке, лук мелко нарезать и обжарить лук до золотистого цвета на растительном масле и добавить морковь.
3.Фасолевую массу соединить с зажаркой и мокрыми руками сформировать шарики и обвалять в муке или панировочных сухарях.
4.Обжарить на масле на среднем огне.