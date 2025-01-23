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Прекрасная альтернатива мясным котлетам: как их приготовить из фасоли (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Вкусное, сытное и питательное блюдо
Вкусное, сытное и питательное блюдо. Фото instagram.com

Такие котлеты прекрасно разнообразят повседневное меню.

Котлеты являются популярным блюдом, которое отлично насыщает и легко готовится. Их готовят из разных видов мяса, но также котлеты можно приготовить из бобовых.

Рецептом такого блюда мы сегодня и хотим поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "tastystories.feed".

Как приготовить котлеты из фасоли

Ингредиенты:

  • фасоль – 500 г;
  • морковь – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • соль – 2 ч.л.;
  • приправа прованские травы – 1 ч. л. ;
  • мука или панировочные сухари для панировки;
  • масло – для жарки;

Способ приготовления:

1. Фасоль отварить до готовности. Выложить ее в блендер, добавить соль и прованские травы, перебить блендером.

2. Морковь натереть на терке, лук мелко нарезать и обжарить лук до золотистого цвета на растительном масле и добавить морковь.

3.Фасолевую массу соединить с зажаркой и мокрыми руками сформировать шарики и обвалять в муке или панировочных сухарях.

4.Обжарить на масле на среднем огне.

Теги:
#Фасоль #Котлеты #Готовим дома