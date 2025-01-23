Прекрасная альтернатива мясным котлетам: как их приготовить из фасоли (видео)

Такие котлеты прекрасно разнообразят повседневное меню.

Котлеты являются популярным блюдом, которое отлично насыщает и легко готовится. Их готовят из разных видов мяса, но также котлеты можно приготовить из бобовых.

Рецептом такого блюда мы сегодня и хотим поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "tastystories.feed".

Как приготовить котлеты из фасоли

Ингредиенты:

фасоль – 500 г;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

соль – 2 ч.л.;

приправа прованские травы – 1 ч. л. ;

мука или панировочные сухари для панировки;

масло – для жарки;

Способ приготовления:

1. Фасоль отварить до готовности. Выложить ее в блендер, добавить соль и прованские травы, перебить блендером.

2. Морковь натереть на терке, лук мелко нарезать и обжарить лук до золотистого цвета на растительном масле и добавить морковь.

3.Фасолевую массу соединить с зажаркой и мокрыми руками сформировать шарики и обвалять в муке или панировочных сухарях.

4.Обжарить на масле на среднем огне.