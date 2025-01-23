Як зварити насичений і прозорий бульйон: рецепт, з яким точно вдасться (відео)
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Бульйон виходить ароматним і золотистим
Бульйон — незамінний помічник на вашій кухні. Він може бути як самостійною стравою, так і базою для приготування страв, наприклад, апетитного супу харчо.
У кулінарному блозі iren.lazun розповіли, що потрібно знати для приготування прозорого, золотистого та наваристого бульйону. За цим рецептом ваш бульйон точно буде ідеальним.
Інгредієнти:
- цибуля 1 шт
- морква 1 шт
- стегно куряче 2 шт
- зелень до смаку
- лавровий лист 2-3 шт
- перець горошком 7-10 шт
- сіль перець до смаку
- вода — 2.5 л
Спосіб приготування:
- Моркву ретельно миємо, шкірку не очищаємо. Розрізаємо на 4 частини. Цибулю також миємо, лушпиння залишаємо — завдяки йому бульйон буде золотистим.
- Цибулину розрізаємо навпіл. Викладаємо овочі зрізом вниз на попередньо розігріту суху сковорідку та підсмажуємо.
- Курячі стегна заливаємо холодною водою. Додаємо підсмажені овочі, стебла зелені, лавровий лист, суміш перців горошком. Все заливаємо холодною водою і ставимо на середній вогонь.
- Коли закипить, накриваємо пергаментом — він допоможе прибрати всю зайву пінку. на мінімальному вогні варимо приблизно півтори години, в кінці до смаку солимо.
- З готового бульйону дістаємо мʼясо та овочі. Проціджуємо через марлю.
Цей бульйон можна використовувати для приготування будь-яких страв, заморожувати, та і просто вживати як ароматний суп. Також ми ділились рецептом дуже простої запіканки.