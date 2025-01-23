Як зварити насичений і прозорий бульйон: рецепт, з яким точно вдасться (відео)

Бульйон виходить ароматним і золотистим

Бульйон — незамінний помічник на вашій кухні. Він може бути як самостійною стравою, так і базою для приготування страв, наприклад, апетитного супу харчо.

У кулінарному блозі iren.lazun розповіли, що потрібно знати для приготування прозорого, золотистого та наваристого бульйону. За цим рецептом ваш бульйон точно буде ідеальним.

Інгредієнти:

цибуля 1 шт

морква 1 шт

стегно куряче 2 шт

зелень до смаку

лавровий лист 2-3 шт

перець горошком 7-10 шт

сіль перець до смаку

вода — 2.5 л

Спосіб приготування:

Моркву ретельно миємо, шкірку не очищаємо. Розрізаємо на 4 частини. Цибулю також миємо, лушпиння залишаємо — завдяки йому бульйон буде золотистим. Цибулину розрізаємо навпіл. Викладаємо овочі зрізом вниз на попередньо розігріту суху сковорідку та підсмажуємо. Курячі стегна заливаємо холодною водою. Додаємо підсмажені овочі, стебла зелені, лавровий лист, суміш перців горошком. Все заливаємо холодною водою і ставимо на середній вогонь. Коли закипить, накриваємо пергаментом — він допоможе прибрати всю зайву пінку. на мінімальному вогні варимо приблизно півтори години, в кінці до смаку солимо. З готового бульйону дістаємо мʼясо та овочі. Проціджуємо через марлю.

Цей бульйон можна використовувати для приготування будь-яких страв, заморожувати, та і просто вживати як ароматний суп. Також ми ділились рецептом дуже простої запіканки.