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Как сварить насыщенный и прозрачный бульон: рецепт, с которым точно удастся (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный рецепт домашнего бульона
Прекрасный рецепт домашнего бульона. Фото Сегодня

Бульон получается ароматным и золотистым

Бульон – незаменимый помощник на вашей кухне. Он может быть как самостоятельным блюдом, так и базой для приготовления блюд, например, аппетитного супа харчо.

В кулинарном блоге iren.lazun рассказали, что нужно знать для приготовления прозрачного, золотистого и наваристого бульона. По этому рецепту ваш бульон точно будет идеальным.

Ингредиенты:

  • лук 1 шт
  • морковь 1 шт
  • бедро куриное 2 шт
  • зелень по вкусу
  • лавровый лист 2-3 шт
  • перец горошком 7-10 шт
  • соль перец по вкусу
  • вода — 2.5 л

Способ приготовления:

  1. Морковь тщательно моем, кожуру не очищаем. Разрезаем на 4 части. Лук также моем, шелуху оставляем — благодаря ему бульон будет золотистым.
  2. Луковицу разрезаем пополам. Выкладываем овощи срезом вниз на предварительно разогретую сухую сковороду и поджариваем.
  3. Куриные бедра заливаем холодной водой. Добавляем поджаренные овощи, зеленые стебли, лавровый лист, смесь перцев горошком. Все заливаем прохладной водой и ставим на средний огонь.
  4. Когда закипит, накрываем пергаментом – он поможет убрать всю лишнюю пенку. на минимальном огне варим примерно полтора часа, в конце по вкусу солим.
  5. Из готового бульона достаем мясо и овощи. Процеживаем через марлю.

Этот бульон можно использовать для приготовления любых блюд, замораживать и просто употреблять как ароматный суп. Также мы делились рецептом очень простой запеканки.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Курятина #бульон