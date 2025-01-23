Как сварить насыщенный и прозрачный бульон: рецепт, с которым точно удастся (видео)
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Бульон получается ароматным и золотистым
Бульон – незаменимый помощник на вашей кухне. Он может быть как самостоятельным блюдом, так и базой для приготовления блюд, например, аппетитного супа харчо.
В кулинарном блоге iren.lazun рассказали, что нужно знать для приготовления прозрачного, золотистого и наваристого бульона. По этому рецепту ваш бульон точно будет идеальным.
Ингредиенты:
- лук 1 шт
- морковь 1 шт
- бедро куриное 2 шт
- зелень по вкусу
- лавровый лист 2-3 шт
- перец горошком 7-10 шт
- соль перец по вкусу
- вода — 2.5 л
Способ приготовления:
- Морковь тщательно моем, кожуру не очищаем. Разрезаем на 4 части. Лук также моем, шелуху оставляем — благодаря ему бульон будет золотистым.
- Луковицу разрезаем пополам. Выкладываем овощи срезом вниз на предварительно разогретую сухую сковороду и поджариваем.
- Куриные бедра заливаем холодной водой. Добавляем поджаренные овощи, зеленые стебли, лавровый лист, смесь перцев горошком. Все заливаем прохладной водой и ставим на средний огонь.
- Когда закипит, накрываем пергаментом – он поможет убрать всю лишнюю пенку. на минимальном огне варим примерно полтора часа, в конце по вкусу солим.
- Из готового бульона достаем мясо и овощи. Процеживаем через марлю.
Этот бульон можно использовать для приготовления любых блюд, замораживать и просто употреблять как ароматный суп. Также мы делились рецептом очень простой запеканки.