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Найпростіший бюджетний десерт: якщо вдома є яблука і кілька яєць (відео)

Автор
Марія Дума
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Цей рулет випікається разом із начинкою
Цей рулет випікається разом із начинкою. Фото 1000.menu

Як приготувати смачний рулет

Коли хочеться смачненького, не обов’язково бігти чимдуж в магазин. Ми ділились рецептом апетитного кексу з мандаринами. Тепер розповімо, як приготувати розкішний, але дуже простий у приготуванні яблучний рулет.

Рецептом поділились у кулінарному блозі olya_yurieva. Секрет і простота його приготування полягає у тому, що тісто випікається разом із начинкою, і потім його залишається лише загорнути.

Інгредієнти:

  • яйця — 4 шт
  • цукор — 100 г
  • борошно — 120 г
  • розпушувач — 0,5 ч. л.
  • яблука — 5-6 шт
  • цукрова пудра

Спосіб приготування:

  1. До яєць додаємо цукор і збиваємо до пишної білої маси. Окремо до борошна додаємо розпушувач, перемішуємо. Поступово просіюємо до нашої маси, легенько перемішуючи.
  2. Яблука очищаємо від шкірки і натираємо на крупну тертку. Деко застеляємо антипригарним пергаментним папером, на нього викладаємо яблука, розрівнюємо по всій довжині дека.
  3. Зверху заливаємо тістом та розрівнюємо. Відправляємо в духовку, заздалегідь розігріту до 180 градусів на 15 хвилин.
  4. Готовність перевіряємо деревʼяною шпажкою. Випечений корж перевертаємо разом із пергаментом, знімаємо пергамент, скручуємо в рулет і посипаємо цукровою пудрою.

Можна куштувати рулет одразу або дати настоятися — як вам більше подобається. Також ми розповідали, як спекти апетитну солону запіканку.

Теги:
#Рецепт #Яблука #Рулет #Випічка