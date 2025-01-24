Найпростіший бюджетний десерт: якщо вдома є яблука і кілька яєць (відео)

Як приготувати смачний рулет

Коли хочеться смачненького, не обов’язково бігти чимдуж в магазин. Ми ділились рецептом апетитного кексу з мандаринами. Тепер розповімо, як приготувати розкішний, але дуже простий у приготуванні яблучний рулет.

Рецептом поділились у кулінарному блозі olya_yurieva. Секрет і простота його приготування полягає у тому, що тісто випікається разом із начинкою, і потім його залишається лише загорнути.

Інгредієнти:

яйця — 4 шт

цукор — 100 г

борошно — 120 г

розпушувач — 0,5 ч. л.

яблука — 5-6 шт

цукрова пудра

Спосіб приготування:

До яєць додаємо цукор і збиваємо до пишної білої маси. Окремо до борошна додаємо розпушувач, перемішуємо. Поступово просіюємо до нашої маси, легенько перемішуючи. Яблука очищаємо від шкірки і натираємо на крупну тертку. Деко застеляємо антипригарним пергаментним папером, на нього викладаємо яблука, розрівнюємо по всій довжині дека. Зверху заливаємо тістом та розрівнюємо. Відправляємо в духовку, заздалегідь розігріту до 180 градусів на 15 хвилин. Готовність перевіряємо деревʼяною шпажкою. Випечений корж перевертаємо разом із пергаментом, знімаємо пергамент, скручуємо в рулет і посипаємо цукровою пудрою.

Можна куштувати рулет одразу або дати настоятися — як вам більше подобається. Також ми розповідали, як спекти апетитну солону запіканку.