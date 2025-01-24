Найпростіший бюджетний десерт: якщо вдома є яблука і кілька яєць (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Як приготувати смачний рулет
Коли хочеться смачненького, не обов’язково бігти чимдуж в магазин. Ми ділились рецептом апетитного кексу з мандаринами. Тепер розповімо, як приготувати розкішний, але дуже простий у приготуванні яблучний рулет.
Рецептом поділились у кулінарному блозі olya_yurieva. Секрет і простота його приготування полягає у тому, що тісто випікається разом із начинкою, і потім його залишається лише загорнути.
Інгредієнти:
- яйця — 4 шт
- цукор — 100 г
- борошно — 120 г
- розпушувач — 0,5 ч. л.
- яблука — 5-6 шт
- цукрова пудра
Спосіб приготування:
- До яєць додаємо цукор і збиваємо до пишної білої маси. Окремо до борошна додаємо розпушувач, перемішуємо. Поступово просіюємо до нашої маси, легенько перемішуючи.
- Яблука очищаємо від шкірки і натираємо на крупну тертку. Деко застеляємо антипригарним пергаментним папером, на нього викладаємо яблука, розрівнюємо по всій довжині дека.
- Зверху заливаємо тістом та розрівнюємо. Відправляємо в духовку, заздалегідь розігріту до 180 градусів на 15 хвилин.
- Готовність перевіряємо деревʼяною шпажкою. Випечений корж перевертаємо разом із пергаментом, знімаємо пергамент, скручуємо в рулет і посипаємо цукровою пудрою.
Можна куштувати рулет одразу або дати настоятися — як вам більше подобається. Також ми розповідали, як спекти апетитну солону запіканку.