Приготуйте, поки є мандарини: особливо ароматний пиріг нашвидкуруч (відео)
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Як спекти мандариновий кекс
В духовці можна приготувати чимало смачних страв. Ми розповідали, як спекти запіканку на обід чи вечерю. Тепер ділимось рецептом до чаю, який варто приготувати, поки є смачні мандарини.
У кулінарному блозі giuliardii поділились рецептом перевернутого мандаринового кексу. Він виходить супер м’яким, цитрусовим, ароматним. А ще його можна доволі просто і швидко приготувати.
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 220 г борошна
- 180 г цукру
- 50 мл рослинної олії
- 100 мл мандаринового соку
- 2 ч. л. розпушувача
- мандарини та мандаринова цедра
Спосіб приготування:
- Відділіть жовтки від білків. Змішайте цукор і мандаринову цедру з жовтками. Збивайте, поки суміш не посвітліє.
- Олію та свіжий мандариновий сік влийте у суміш із жовтків. Перемішайте до однорідної консистенції.
- Туди ж просійте борошно та розпушувач. Перемішайте до об’єднання маси. В окремій мисці збийте яєчні білки до стійких піків.
- Акуратно введіть збиті білки в тісто та перемішайте до повітряної та легкої текстури. Форму для запікання посипати тісто і розкласти зверху половинки мандаринів. На них вилити готове тісто.
- Випікайте пиріг у заздалегідь розігрітій духовці при 170 °C, доки він не стане золотисто-коричневим. Це займе приблизно 40 хвилин.
- Дайте готовому пирогу охолонути. Переверніть його, щоб мандарини були зверху.
Після цього можна нарізати і смакувати. Також ми розповідали, як в духовці приготувати апетитні та соковиті котлети.