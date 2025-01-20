Приготуйте, поки є мандарини: особливо ароматний пиріг нашвидкуруч (відео)

Як спекти мандариновий кекс

В духовці можна приготувати чимало смачних страв. Ми розповідали, як спекти запіканку на обід чи вечерю. Тепер ділимось рецептом до чаю, який варто приготувати, поки є смачні мандарини.

У кулінарному блозі giuliardii поділились рецептом перевернутого мандаринового кексу. Він виходить супер м’яким, цитрусовим, ароматним. А ще його можна доволі просто і швидко приготувати.

Інгредієнти:

3 яйця

220 г борошна

180 г цукру

50 мл рослинної олії

100 мл мандаринового соку

2 ч. л. розпушувача

мандарини та мандаринова цедра

Спосіб приготування:

Відділіть жовтки від білків. Змішайте цукор і мандаринову цедру з жовтками. Збивайте, поки суміш не посвітліє. Олію та свіжий мандариновий сік влийте у суміш із жовтків. Перемішайте до однорідної консистенції. Туди ж просійте борошно та розпушувач. Перемішайте до об’єднання маси. В окремій мисці збийте яєчні білки до стійких піків. Акуратно введіть збиті білки в тісто та перемішайте до повітряної та легкої текстури. Форму для запікання посипати тісто і розкласти зверху половинки мандаринів. На них вилити готове тісто. Випікайте пиріг у заздалегідь розігрітій духовці при 170 °C, доки він не стане золотисто-коричневим. Це займе приблизно 40 хвилин. Дайте готовому пирогу охолонути. Переверніть його, щоб мандарини були зверху.

Після цього можна нарізати і смакувати. Також ми розповідали, як в духовці приготувати апетитні та соковиті котлети.