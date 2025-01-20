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Приготуйте, поки є мандарини: особливо ароматний пиріг нашвидкуруч (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Проста та швидка випічка
Проста та швидка випічка. Фото Скриншот з відео

Як спекти мандариновий кекс

В духовці можна приготувати чимало смачних страв. Ми розповідали, як спекти запіканку на обід чи вечерю. Тепер ділимось рецептом до чаю, який варто приготувати, поки є смачні мандарини.

У кулінарному блозі giuliardii поділились рецептом перевернутого мандаринового кексу. Він виходить супер м’яким, цитрусовим, ароматним. А ще його можна доволі просто і швидко приготувати.

Інгредієнти:

  • 3 яйця
  • 220 г борошна
  • 180 г цукру
  • 50 мл рослинної олії
  • 100 мл мандаринового соку
  • 2 ч. л. розпушувача
  • мандарини та мандаринова цедра

Спосіб приготування:

  1. Відділіть жовтки від білків. Змішайте цукор і мандаринову цедру з жовтками. Збивайте, поки суміш не посвітліє.
  2. Олію та свіжий мандариновий сік влийте у суміш із жовтків. Перемішайте до однорідної консистенції.
  3. Туди ж просійте борошно та розпушувач. Перемішайте до об’єднання маси. В окремій мисці збийте яєчні білки до стійких піків.
  4. Акуратно введіть збиті білки в тісто та перемішайте до повітряної та легкої текстури. Форму для запікання посипати тісто і розкласти зверху половинки мандаринів. На них вилити готове тісто.
  5. Випікайте пиріг у заздалегідь розігрітій духовці при 170 °C, доки він не стане золотисто-коричневим. Це займе приблизно 40 хвилин.
  6. Дайте готовому пирогу охолонути. Переверніть його, щоб мандарини були зверху.

Після цього можна нарізати і смакувати. Також ми розповідали, як в духовці приготувати апетитні та соковиті котлети.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Випічка #Мандарини