Самый простой бюджетный десерт: если дома есть яблоки и несколько яиц (видео)
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Как приготовить вкусный рулет
Когда хочется вкусненького, не обязательно бежать изо всех сил в магазин. Мы делились рецептом аппетитного кекса с мандаринами. Теперь расскажем, как приготовить роскошный, но очень простой в приготовлении яблочный рулет.
Рецептом поделились в кулинарном блоге olya_yurieva. Секрет и простота его приготовления состоит в том, что тесто выпекается вместе с начинкой, а затем его остается только завернуть.
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт
- сахар — 100 г
- мука — 120 г
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- яблоки — 5-6 шт
- сахарная пудра
Способ приготовления:
- К яйцам добавляем сахар и взбиваем до пышной белой массы. Отдельно в муку добавляем разрыхлитель, перемешиваем. Постепенно просеиваем до нашей массы, легонько перемешивая.
- Яблоки очищаем от кожуры и натираем на крупную терку. Противень застилаем антипригарной пергаментной бумагой, на него выкладываем яблоки, разравниваем по всей длине противня.
- Сверху заливаем тестом и разравниваем. Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на 15 минут.
- Готовность проверяем деревянной шпажкой. Выпеченный корж переворачиваем вместе с пергаментом, снимаем пергамент, скручиваем в рулет и посыпаем сахарной пудрой.
Можно пробовать рулет сразу или дать настояться – как вам больше нравится. Также мы рассказывали, как испечь аппетитную соленую запеканку.