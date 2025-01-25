Має бути в кожному холодильнику: цю намазку ви приготуєте за п'ять хвилин (відео)

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Намазка — це проста та універсальна закуска, яка завжди виручає у будь-якій ситуації. Її можна вживати як самостійну страву, намазуючи на хліб, або використовувати для підкреслення смаку інших продуктів.

Зокрема, можна приготувати намазку з оселедця або ж звернути увагу на намазку з масла та бекону. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "chikalo_official.ua".

Як приготувати смачну намазку

Інгредієнти:

вершкове масло – 200 г;

бекон – 150 г;

зелена цибуля – 70 г;

часник – 3 зубчика;

сіль, мелений перець, копчена паприка – за смаком;

Спосіб приготування:

1.На добре розігрітій сковорідці обсмажити нарізаний дрібною соломкою бекон до повного розтоплення зайвого жиру в ньому.

2.Обсмажений бекон перекласти на серветку або паперовий рушничок, оскільки нам потрібен хрусткий кранч без зайвої олії.

3.До вершкового масла кімнатної температури додати дрібно нарізану зелену цибулю, спеції за смаком та охолоджений бекон.

4.Все ретельно перемішати, перекласти до ємності для зберігання та відправити в холодильник.

5.Готове масло можна намастити на хрусткий тост або подати як доповнення до картоплі, макаронів чи будь-яких круп.