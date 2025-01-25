Укр

Должна быть в каждом холодильнике: эту намазку вы приготовите за пять минут (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Намазка вкуснее, чем из магазина
Намазка вкуснее, чем из магазина. Фото Сгенерировано ИИ, freepik

Понравится детям и взрослым

Намазка – это простая и универсальная закуска, которая всегда выручает в любой ситуации. Ее можно употреблять как самостоятельное блюдо, намазывая на хлеб или использовать для подчеркивания вкуса других продуктов.

В частности, можно приготовить намазку из сельди или обратить внимание на намазку из масла и бекона. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "chikalo_official.ua".

Как приготовить вкусную намазку

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 200 г;
  • бекон – 150 г;
  • зеленый лук – 70 г;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • соль, молотый перец, копченая паприка – по вкусу;

Способ приготовления:

1.На хорошо разогретой сковороде обжарить нарезанный мелкой соломкой бекон до полного растопки лишнего жира в нем.

2.Обжаренный бекон переложить на салфетку или бумажное полотенце, поскольку нам нужен хрустящий кранч без лишнего масла.

3.К сливочному маслу комнатной температуры добавить мелко нарезанный зеленый лук, специи по вкусу и охлажденный бекон.

4. Все тщательно перемешать, переложить в емкость для хранения и отправить в холодильник.

5.Готовое масло можно смазать на хрустящий тост или подать в качестве дополнения к картофелю, макаронам или любой крупе.

Теги:
#Готовим дома #намазка #масло