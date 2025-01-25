Должна быть в каждом холодильнике: эту намазку вы приготовите за пять минут (видео)

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Намазка – это простая и универсальная закуска, которая всегда выручает в любой ситуации. Ее можно употреблять как самостоятельное блюдо, намазывая на хлеб или использовать для подчеркивания вкуса других продуктов.

В частности, можно приготовить намазку из сельди или обратить внимание на намазку из масла и бекона. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "chikalo_official.ua".

Как приготовить вкусную намазку

Ингредиенты:

сливочное масло – 200 г;

бекон – 150 г;

зеленый лук – 70 г;

чеснок – 3 зубчика;

соль, молотый перец, копченая паприка – по вкусу;

Способ приготовления:

1.На хорошо разогретой сковороде обжарить нарезанный мелкой соломкой бекон до полного растопки лишнего жира в нем.

2.Обжаренный бекон переложить на салфетку или бумажное полотенце, поскольку нам нужен хрустящий кранч без лишнего масла.

3.К сливочному маслу комнатной температуры добавить мелко нарезанный зеленый лук, специи по вкусу и охлажденный бекон.

4. Все тщательно перемешать, переложить в емкость для хранения и отправить в холодильник.

5.Готовое масло можно смазать на хрустящий тост или подать в качестве дополнения к картофелю, макаронам или любой крупе.