Должна быть в каждом холодильнике: эту намазку вы приготовите за пять минут (видео)
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Понравится детям и взрослым
Намазка – это простая и универсальная закуска, которая всегда выручает в любой ситуации. Ее можно употреблять как самостоятельное блюдо, намазывая на хлеб или использовать для подчеркивания вкуса других продуктов.
В частности, можно приготовить намазку из сельди или обратить внимание на намазку из масла и бекона. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "chikalo_official.ua".
Как приготовить вкусную намазку
Ингредиенты:
- сливочное масло – 200 г;
- бекон – 150 г;
- зеленый лук – 70 г;
- чеснок – 3 зубчика;
- соль, молотый перец, копченая паприка – по вкусу;
Способ приготовления:
1.На хорошо разогретой сковороде обжарить нарезанный мелкой соломкой бекон до полного растопки лишнего жира в нем.
2.Обжаренный бекон переложить на салфетку или бумажное полотенце, поскольку нам нужен хрустящий кранч без лишнего масла.
3.К сливочному маслу комнатной температуры добавить мелко нарезанный зеленый лук, специи по вкусу и охлажденный бекон.
4. Все тщательно перемешать, переложить в емкость для хранения и отправить в холодильник.
5.Готовое масло можно смазать на хрустящий тост или подать в качестве дополнения к картофелю, макаронам или любой крупе.