Вся сім'я буде ситою: як приготувати запіканку з капусти та курки (відео)

Ситими будуть всі

Запіканка – це страва, яка підходить для будь-якої нагоди. Вона дозволяє комбінувати різні інгредієнти, гарантуючи смачний і поживний обід.

Одним із вдалих рецептів смачної та поживної страви ми сьогодні й хочемо поділитися. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати запіканку з капустою та куркою

Інгредієнти:

капуста молода невелика – 1/2 шт.;

куряче філе – 1 шт.;

яйця – 4 шт.;

сіль, перець;

паприка – 1 ч. л.;

сметана – 100 г;

петрушка;

сир твердий або моцарела – 100 г;

помідор – 1 шт.;

пармезан – 40 г;

Спосіб приготування:

1.Капусту нарізати слайсами і викласти в форму, змащену маслом.

2.Куряче філе нарізати кубиком.

3.Додати яйця, сіль, перець, паприку, натертий сир, сметану та подрібнену петрушку.

4.Вилити все на капусту.

5.Нарізати помідори слайсами та розкласти зверху.

6.Притрусити натертим пармезаном.

7.Запікати протягом 45 хвилин за температури 200 градусів.