Вся семья будет сытой: как приготовить запеканку из капусты и курицы (видео)
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Сытыми будут все
Запеканка – это блюдо, которое подходит для любого случая. Она позволяет комбинировать разные ингредиенты, гарантируя вкусный и питательный обед.
Одним из удачных рецептов вкусного и питательного блюда мы сегодня хотим поделиться. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить запеканку с капустой и курицей
Ингредиенты:
- капуста молодая небольшая – 1/2 шт.;
- куриное филе – 1 шт.;
- яйца – 4 шт.;
- соль, перец;
- паприка – 1 ч. л.;
- сметана – 100 г;
- петрушка;
- сыр твердый или моцарелла – 100 г;
- помидор – 1 шт.;
- пармезан – 40 г;
Способ приготовления:
1.Капусту нарезать слайсами и выложить в форму, смазанную маслом.
2.Куриное филе нарезать кубиком.
3.Добавить яйца, соль, перец, паприку, натертый сыр, сметану и измельченную петрушку.
4. Вылить все на капусту.
5.Нарезать помидоры слайсами и разложить сверху.
6.Посыпать натертым пармезаном.
7. Запекать в течение 45 минут при температуре 200 градусов.