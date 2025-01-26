Вся семья будет сытой: как приготовить запеканку из капусты и курицы (видео)

Сытыми будут все

Запеканка – это блюдо, которое подходит для любого случая. Она позволяет комбинировать разные ингредиенты, гарантируя вкусный и питательный обед.

Одним из удачных рецептов вкусного и питательного блюда мы сегодня хотим поделиться. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить запеканку с капустой и курицей

Ингредиенты:

капуста молодая небольшая – 1/2 шт.;

куриное филе – 1 шт.;

яйца – 4 шт.;

соль, перец;

паприка – 1 ч. л.;

сметана – 100 г;

петрушка;

сыр твердый или моцарелла – 100 г;

помидор – 1 шт.;

пармезан – 40 г;

Способ приготовления:

1.Капусту нарезать слайсами и выложить в форму, смазанную маслом.

2.Куриное филе нарезать кубиком.

3.Добавить яйца, соль, перец, паприку, натертый сыр, сметану и измельченную петрушку.

4. Вылить все на капусту.

5.Нарезать помидоры слайсами и разложить сверху.

6.Посыпать натертым пармезаном.

7. Запекать в течение 45 минут при температуре 200 градусов.