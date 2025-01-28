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Приготуєте за хвилину: рецепт ніжної закуски з вершкового масла з лимонною цедрою (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Ароматна закуска на кожен день
Ароматна закуска на кожен день. Фото instagram.com

Зможе приготувати кожен

Вершкове масло є незамінним інгредієнтом багатьох страв. Наприклад, часто масло додають до випічки на кшталт пісочного печива або ж смажать на ньому креветки.

Також масло часто мажуть просто на хліб та їдять на сніданок. Саме рецептом смачного вершкового масла з цедрою ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "gordynovskaya".

Як приготувати вершкове масло з лимонною цедрою

Інгредієнти:

  • вершкове масло 82% (м'яке) – 180 г;
  • вершки (30% і більше) – 60 мл;
  • цедра одного лимона;
  • сіль;

Спосіб приготування:

1.У глибокій мисці змішати м'яке масло, сіль та вершки ложкою протягом однієї хвилини.

2.Додати лимонну цедру, розмішати.

3.Після цього збити міксером на низьких обертах протягом 3 хвилин, поки масло не стане ніжним та повітряним.

4.За бажання можна додати додаткові інгредієнти для цікавих смакових варіацій.

Теги:
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