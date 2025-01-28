Приготуєте за хвилину: рецепт ніжної закуски з вершкового масла з лимонною цедрою (відео)

Зможе приготувати кожен

Вершкове масло є незамінним інгредієнтом багатьох страв. Наприклад, часто масло додають до випічки на кшталт пісочного печива або ж смажать на ньому креветки.

Також масло часто мажуть просто на хліб та їдять на сніданок. Саме рецептом смачного вершкового масла з цедрою ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "gordynovskaya".

Як приготувати вершкове масло з лимонною цедрою

Інгредієнти:

вершкове масло 82% (м'яке) – 180 г;

вершки (30% і більше) – 60 мл;

цедра одного лимона;

сіль;

Спосіб приготування:

1.У глибокій мисці змішати м'яке масло, сіль та вершки ложкою протягом однієї хвилини.

2.Додати лимонну цедру, розмішати.

3.Після цього збити міксером на низьких обертах протягом 3 хвилин, поки масло не стане ніжним та повітряним.

4.За бажання можна додати додаткові інгредієнти для цікавих смакових варіацій.