Приготуєте за хвилину: рецепт ніжної закуски з вершкового масла з лимонною цедрою (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Зможе приготувати кожен
Вершкове масло є незамінним інгредієнтом багатьох страв. Наприклад, часто масло додають до випічки на кшталт пісочного печива або ж смажать на ньому креветки.
Також масло часто мажуть просто на хліб та їдять на сніданок. Саме рецептом смачного вершкового масла з цедрою ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "gordynovskaya".
Як приготувати вершкове масло з лимонною цедрою
Інгредієнти:
- вершкове масло 82% (м'яке) – 180 г;
- вершки (30% і більше) – 60 мл;
- цедра одного лимона;
- сіль;
Спосіб приготування:
1.У глибокій мисці змішати м'яке масло, сіль та вершки ложкою протягом однієї хвилини.
2.Додати лимонну цедру, розмішати.
3.Після цього збити міксером на низьких обертах протягом 3 хвилин, поки масло не стане ніжним та повітряним.
4.За бажання можна додати додаткові інгредієнти для цікавих смакових варіацій.