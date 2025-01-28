Приготовите за минуту: рецепт нежной закуски из сливочного масла с лимонной цедрой (видео)

Сможет приготовить каждый

Сливочное масло является незаменимым ингредиентом многих блюд. Например, часто масло добавляют к выпечке типа песочного печенья или же жарят на нем креветки.

Также масло часто мажут прямо на хлеб и едят на завтрак. Именно рецептом вкусного сливочного масла с цедрой мы сегодня и хотим поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "gordynovskaya".

Как приготовить сливочное масло с лимонной цедрой

Ингредиенты:

сливочное масло 82% (мягкое) – 180 г;

сливки (30% и более) – 60 мл;

цедра одного лимона;

соль;

Способ приготовления:

1.В глубокой миске смешать мягкое масло, соль и сливки ложкой в течение одной минуты.

2.Добавить лимонную цедру, размешать.

3.После этого взбить миксером на низких оборотах в течение 3 минут, пока масло не станет нежным и воздушным.

4.При желании можно добавить дополнительные ингредиенты для интересных вкусовых вариаций.