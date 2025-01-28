Дуже смачний спосіб приготування рибки: ситна страва на всю сім’ю (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Як смачно приготувати рибу з картоплею
Рибні страви вважаються складнішими, однак на ділі головне мати перевірений рецепт. Ми розповідали, як приготувати ліниву шубу. Тепер ділимось рецептом особливо апетитної основної страви.
У кулінарному блозі valeriia.cooking розповіли, як смачно запекти рибу з картоплею. Страва дуже проста, а смак — просто неймовірний.
Інгредієнти:
- Минтай — 500 г
- Картопля — 500 г
- Майонез — 2 ст. л.
- Сметана — 1 ст. л.
- Олія — для змащування форми
- Спеції до риби — 1 ч. л.
- Паприка, карі, сіль, перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Минтай промиваємо, патраємо та вичищаємо, зрізаємо плавники та хвіст. Нарізаємо на порційні шматочки.
- До риби додаємо сметану, майонез та спеції. Все ретельно перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин, щоб риба трохи замаринувалась.
- Картоплю чистимо та нарізаємо довільними шматочками. Викладаємо у глибоку миску, додаємо минтай разом із маринадом і все ретельно перемішуємо, щоб картопля теж покрилась маринадом.
- Форму для запікання змащуємо олією. Викладаємо у неї картоплю та рибу та випікаємо у розігрітій до 180° духовці. Час приготування становить приблизно 40 хвилин. Якщо зверху страва вже зарум’янилася, а картопля залишилась сирою, накрийте фольгою та допечіть.
Страва максимально проста, але смачна і ситна, ідеально підходить до обіду або вечері. Також ми розповідали, як приготувати ліниві хачапурі з сиром.