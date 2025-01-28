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Дуже смачний спосіб приготування рибки: ситна страва на всю сім’ю (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитна страва з рибки
Апетитна страва з рибки. Фото Скриншот з відео

Як смачно приготувати рибу з картоплею

Рибні страви вважаються складнішими, однак на ділі головне мати перевірений рецепт. Ми розповідали, як приготувати ліниву шубу. Тепер ділимось рецептом особливо апетитної основної страви.

У кулінарному блозі valeriia.cooking розповіли, як смачно запекти рибу з картоплею. Страва дуже проста, а смак — просто неймовірний.

Інгредієнти:

  • Минтай — 500 г
  • Картопля — 500 г
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Олія — для змащування форми
  • Спеції до риби — 1 ч. л.
  • Паприка, карі, сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Минтай промиваємо, патраємо та вичищаємо, зрізаємо плавники та хвіст. Нарізаємо на порційні шматочки.
  2. До риби додаємо сметану, майонез та спеції. Все ретельно перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин, щоб риба трохи замаринувалась.
  3. Картоплю чистимо та нарізаємо довільними шматочками. Викладаємо у глибоку миску, додаємо минтай разом із маринадом і все ретельно перемішуємо, щоб картопля теж покрилась маринадом.
  4. Форму для запікання змащуємо олією. Викладаємо у неї картоплю та рибу та випікаємо у розігрітій до 180° духовці. Час приготування становить приблизно 40 хвилин. Якщо зверху страва вже зарум’янилася, а картопля залишилась сирою, накрийте фольгою та допечіть.

Страва максимально проста, але смачна і ситна, ідеально підходить до обіду або вечері. Також ми розповідали, як приготувати ліниві хачапурі з сиром.

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#Рецепт #Риба #Картопля