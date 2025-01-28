Дуже смачний спосіб приготування рибки: ситна страва на всю сім’ю (відео)

Як смачно приготувати рибу з картоплею

Рибні страви вважаються складнішими, однак на ділі головне мати перевірений рецепт. Ми розповідали, як приготувати ліниву шубу. Тепер ділимось рецептом особливо апетитної основної страви.

У кулінарному блозі valeriia.cooking розповіли, як смачно запекти рибу з картоплею. Страва дуже проста, а смак — просто неймовірний.

Інгредієнти:

Минтай — 500 г

Картопля — 500 г

Майонез — 2 ст. л.

Сметана — 1 ст. л.

Олія — для змащування форми

Спеції до риби — 1 ч. л.

Паприка, карі, сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

Минтай промиваємо, патраємо та вичищаємо, зрізаємо плавники та хвіст. Нарізаємо на порційні шматочки. До риби додаємо сметану, майонез та спеції. Все ретельно перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин, щоб риба трохи замаринувалась. Картоплю чистимо та нарізаємо довільними шматочками. Викладаємо у глибоку миску, додаємо минтай разом із маринадом і все ретельно перемішуємо, щоб картопля теж покрилась маринадом. Форму для запікання змащуємо олією. Викладаємо у неї картоплю та рибу та випікаємо у розігрітій до 180° духовці. Час приготування становить приблизно 40 хвилин. Якщо зверху страва вже зарум’янилася, а картопля залишилась сирою, накрийте фольгою та допечіть.

Страва максимально проста, але смачна і ситна, ідеально підходить до обіду або вечері. Також ми розповідали, як приготувати ліниві хачапурі з сиром.