Очень вкусный способ приготовления рыбки: сытное блюдо на всю семью (видео)

Как вкусно приготовить рыбу с картофелем

Рыбные блюда считаются более сложными, однако на деле главное иметь проверенный рецепт. Мы рассказывали, как приготовить ленивую шубу. Теперь делимся рецептом особенно аппетитного основного блюда.

В кулинарном блоге valeriia.cooking рассказали, как вкусно запечь рыбу с картофелем. Блюдо очень простое, а вкус просто невероятный.

Ингредиенты:

Минтай — 500 г

Картофель — 500 г

Майонез – 2 ст. л.

Сметана – 1 ст. л.

Масло для смазки формы

Специи к рыбе – 1 ч. л.

Паприка, карри, соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Минтай промываем, трогаем и вычищаем, срезаем плавники и хвост. Нарезаем на порционные кусочки. К рыбе добавляем сметану, майонез и специи. Все тщательно перемешиваем и оставляем на 20 минут, чтобы рыба чуть-чуть замариновалась. Картофель чистим и нарезаем произвольными кусочками. Выкладываем в глубокую миску, добавляем минтай вместе с маринадом и все тщательно перемешиваем, чтобы картофель тоже покрылся маринадом. Форму для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем в нее картофель и рыбу и выпекаем в разогретой до 180° духовке. Время приготовления составляет около 40 минут. Если сверху блюдо уже зарумянилось, а картофель остался сырым, накройте фольгой и допеките.

Блюдо максимально простое, но вкусное и сытное, идеально подходит к обеду или ужину. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури с творогом.