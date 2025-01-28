Очень вкусный способ приготовления рыбки: сытное блюдо на всю семью (видео)
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Как вкусно приготовить рыбу с картофелем
Рыбные блюда считаются более сложными, однако на деле главное иметь проверенный рецепт. Мы рассказывали, как приготовить ленивую шубу. Теперь делимся рецептом особенно аппетитного основного блюда.
В кулинарном блоге valeriia.cooking рассказали, как вкусно запечь рыбу с картофелем. Блюдо очень простое, а вкус просто невероятный.
Ингредиенты:
- Минтай — 500 г
- Картофель — 500 г
- Майонез – 2 ст. л.
- Сметана – 1 ст. л.
- Масло для смазки формы
- Специи к рыбе – 1 ч. л.
- Паприка, карри, соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Минтай промываем, трогаем и вычищаем, срезаем плавники и хвост. Нарезаем на порционные кусочки.
- К рыбе добавляем сметану, майонез и специи. Все тщательно перемешиваем и оставляем на 20 минут, чтобы рыба чуть-чуть замариновалась.
- Картофель чистим и нарезаем произвольными кусочками. Выкладываем в глубокую миску, добавляем минтай вместе с маринадом и все тщательно перемешиваем, чтобы картофель тоже покрылся маринадом.
- Форму для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем в нее картофель и рыбу и выпекаем в разогретой до 180° духовке. Время приготовления составляет около 40 минут. Если сверху блюдо уже зарумянилось, а картофель остался сырым, накройте фольгой и допеките.
Блюдо максимально простое, но вкусное и сытное, идеально подходит к обеду или ужину. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури с творогом.